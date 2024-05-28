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В Алтайском крае при опрокидывании самодельного трицикла погибли два человека

Водитель и пассажир были без шлемов

28 мая 2024, 16:55, ИА Амител

Автомобиль скорой помощи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Автомобиль скорой помощи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае два человека погибли при опрокидывании самодельного трицикла, созданного на базе мотоцикла "Урал". Об этом пишет "Катунь 24" со ссылкой на региональную ГИБДД.

Авария случилась вечером 27 мая из-за того, что 35-летний водитель не справился с управлением и транспорт перевернулся. В результате он и 52-летний пассажир скончались на месте до приезда скорой. Шлемов на них не было.

По данным полиции, мотоциклист не имел прав. Ведется проверка.

28 мая в Михайловском районе Алтайского края при опрокидывании "Жигулей" погибли два человека.

ДТП Алтайский край

Комментарии 2

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Иван

17:50:01 28-05-2024

Если бы были бухие то выжили...

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Гость

20:29:11 28-05-2024

Шлемы, это продолжительные муки, а так раз и ты мертвый.

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