В Алтайском крае при опрокидывании самодельного трицикла погибли два человека

Водитель и пассажир были без шлемов

28 мая 2024, 16:55, ИА Амител

Автомобиль скорой помощи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае два человека погибли при опрокидывании самодельного трицикла, созданного на базе мотоцикла "Урал". Об этом пишет "Катунь 24" со ссылкой на региональную ГИБДД.

Авария случилась вечером 27 мая из-за того, что 35-летний водитель не справился с управлением и транспорт перевернулся. В результате он и 52-летний пассажир скончались на месте до приезда скорой. Шлемов на них не было.

По данным полиции, мотоциклист не имел прав. Ведется проверка.

28 мая в Михайловском районе Алтайского края при опрокидывании "Жигулей" погибли два человека.