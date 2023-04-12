"Если кончимся мы, государству будет несладко". Что обрушило цены на зерно на Алтае?

Главная проблема этого сезона – обвальные цены реализации зерна и полная неизвестность

12 апреля 2023, 09:01, Ирина Киселева

Фото: unsplash.com

В аграрной отрасли Алтайского края назревает катастрофа: крестьяне до сих пор не могут продать урожай прошлого года даже по ценам ниже себестоимости. В итоге на посевную, которая стартует в регионе уже через три недели, у них просто нет денег. Но даже если влезть в долги и взять кредиты, встаёт новый вопрос: куда девать новое зерно, если сельхозтоваропроизводители ещё не могут реализовать старое. Мест для хранения урожая 2023 года не осталось. Единственный вариант – сокращать площади посевов. Что делать в этой критической ситуации, обсудили на ежегодном собрании Союза крестьянских (фермерских) формирований региона (Союз КФФ).

Неурожай – плохо, урожай – ещё хуже

В 2022 году Алтайский край, несмотря на все сложности, побил рекорды по урожаю – хозяйства собрали 6 млн тонн зерновых. Но вскоре радость от рекордов сменилась головной болью. Цены рухнули ниже себестоимости, а резко увеличившиеся запасы продолжают серьёзно давить на рынок. Аграрии держали запасы до последнего в надежде на повышение, но больше ждать времени нет. Меньше чем через месяц в регионе должна начаться посевная кампания, а для её проведения у многих крестьян просто нет денег.

Но даже при таких падовых расценках очередь из покупателей у ворот хозяйств не выстраивается. Если пшеницу третьего класса продавали прошлой весной почти за 20 тысяч, сейчас её получится реализовать не дороже 10 тысяч за тонну с НДС. Стоимость обвалилась в два раза и падение продолжается. При этом затраты на ГСМ, запчасти, удобрения только идут в гору. В нынешних реалиях даже не покупка, а ремонт трактора иностранного производства обходится в 2,5-3 миллиона рублей, рассказал председатель Союза КФФ Александр Балаков.

"Падение на зерно только увеличивается, и где остановка? Наверное, её нет. На сегодняшний день в Поволжье пятый класс пшеницы с низким протеином стоит 3450 рублей за тонну. Получается, за тонну топлива сейчас нам нужно отдать 15 тонн зерна. Такого не было за всю мою жизнь. Мы возмущались, когда соотношение стало 1:5, но 1:15 – это катастрофа", – провёл сравнение один из крупнейших фермеров в Алтайском крае Балаков.

"Ситуация очень серьёзная. Единственное, что растёт в цене, – это чечевица. Сегодня эту культуру берут, но если завтра Ирак и Иран её не купит, куда потом мы с ней? Сами её не едим, только на корм скоту. Буквально через две-три недели уже начнётся посевная, я в своём хозяйстве не знаю на какую культуру уклон делать", – поделился переживаниями Александр Балаков.

Куда будут девать новый урожай?

На что делать ставки в эту посевную кампанию сейчас думают во всех хозяйствах Алтайского края. Но основной культурой для аграрного региона всё равно остаётся пшеница. При этом аграрии отмечают, что переходящие остатки её урожая-2022 в два раза больше, чем годом ранее. И если регион и в 2023 году вырастит много зерна, его не то что некому будет продать, а даже некуда складировать.

В том, что посевную и уборочную кампании хозяйства проведут, несмотря на падовые цены, министр сельского хозяйства Алтайского края Сергей Межин не сомневается. Это стало возможно благодаря мощному техническому перевооружению, которым сельхозтоваропроизводители занимались последние несколько лет. В 2021 году они приобрели техники на 17 миллиардов, в 2022-м – почти на 22 млрд. Ту маржу, которую хозяйства получали, они вкладывали в техническое перевооружение. Но сейчас и у регионального министерства пока нет понимания, что делать с урожаем 2023 года.

"Нам нужно вырабатывать механизмы, чтобы понимать, что делать с зерном, которое мы соберём, как мы его будем хранить и раскладывать. Это самый главный вопрос. И нужно понимать: что мы будем делать с остальными культурами", – сказал Межин.

Чтобы решить проблему излишек зерна, сельхозпроизводители могли бы отправить его на экспорт. Но и он сейчас практически перекрыт. А тот, который возможен, несёт для Алтайского края большие издержки из-за пошлин. Кроме того, нам же ещё необходимо преодолеть транспортное плечо, а это тоже дополнительные расходы. Единственным каналом сбыта для нашего региона пока остаётся Казахстан. Но сегодня есть предпосылки, что и туда дорога будет закрыта.

"У многих из нас продукция ещё лежит на складах. Хотя мы её пытаемся продать, но покупателей всё меньше и меньше. Казахстан хорошо забирал нашу пшеницу, “подтаскивал” Кулундинскую зону. А сегодня идёт речь о том, что и туда дорога нам будет закрыта. В прессе уже прошла информация о запрете на ввоз автомобильным транспортом, а по вагонам на сегодня ситуация катастрофическая – в ту сторону их практически нет. Если закроют ещё и эту точку, Алтайский край останется с очень большими переходящими запасами зерна", – подчеркнул Александр Балаков.



Выходом из ситуации могло бы стать увеличение закупки зерна в государственный интервенционный фонд, убеждён председатель Союза КФФ. Правительство РФ сейчас рассматривает такую возможность. В конце марта стало известно, что интервенционный фонд могут расширить до 10 млн тонн, писал "Интерфакс". Однако объёмы свободных ёмкостей на элеваторах Алтайского края ограничены, а значит, это капля в море, которая ничего не решит, подчеркнул Александр Балаков. И это при условии, что они ещё не аккредитованы.

"Мы насчитываем порядка 120 тысяч тонн свободных ёмкостей, которые можно направить на интервенцию. Но пока пройдёт аккредитация, торги, за посевную мы уйдём точно. Потому что это достаточно долгая история по аккредитации. Маловероятно, что она нам действительно поможет. Расчёт у нас сейчас на переработанную продукцию на экспорт", – сказал министр сельского хозяйства Алтайского края Сергей Межин.

По мнению председателя Союза КФФ, единственным решением для нашего региона тогда остаётся экспорт. Но чтобы он состоялся, необходимо срочно отменять заградительные таможенные пошлины. В противном случае этот кризис многие хозяйства просто не переживут.

"Мы понимаем, что государству деньги нужны, но если сегодня кончимся мы, то и государству тоже будет несладко. Никогда я не выступал так критически, но на сегодняшний день я вижу глубоко ситуацию и понимаю: если срочно не будут приняты меры, Сибирь, в том числе Алтайский край, окажутся в очень серьёзном кризисе", – убеждён Балаков.

Придётся сокращать посевы?

Решать проблему с обвальными ценами на сельхозпродукцию и переизбытком зерна нужно кардинально, убеждён фермер из Косихинского района Владимир Устинов. Он считает, что пришло время сокращать посевы в Алтайском крае. Только подойти к проблеме нужно сообща и предварительно всё просчитав, тогда и цены на зерно и другие культуры поднимутся, уверен аграрий.

"Если сегодня в стране переизбыток зерна, нужно спокойно заявить о плановом сокращении посевов. Если мы сократим свои ресурсы – это будет возможный выход из ситуации. Но нужен чёткий кардинальный расчёт. Нужно сокращать сегодня посевы. Если мы сделаем коллективное заявление о возможном сокращении посевов, цена на 30% надбавится", – предложил Устинов.

Если даже пойти на такую меру в Алтайском крае, страна в итоге получит не 153 миллиона тонн зерна, а только 152. Но ситуацию это не изменит, убеждён Александр Балаков. Он подчеркнул, что мир нуждается в продовольствии. Просто правительству сейчас нужно продумать вопрос его вывоза из России.