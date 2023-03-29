В Алтайском крае серьезно увеличили размер кешбэка за путевки в детские лагеря

Сумма денежной помощи родителям вырастет благодаря выделению из краевого бюджета более 160 млн рублей на туристические компенсации

29 марта 2023, 17:33, ИА Амител

Фото: Telegram-канал губернатора Алтайского края Виктора Томенко

В Алтайском крае решили серьёзно увеличить размер компенсации за путёвки в детские летние лагеря. Как рассказал в своём Telegram-канале губернатор Алтайского края Виктор Томенко, их сумма вырастет за счёт выделения из бюджета края больше 160 млн рублей на местный туристический кешбэк.

Так, за путёвку для школьника в возрасте до 15 лет можно будет получить компенсацию в размере 12,5 тысячи рублей. В прошлом году её размер составлял 6,3 тысячи рублей.

Многодетные семьи могут получить 25 тысяч рублей за путёвку третьего и каждого последующего ребёнка, которых отправили отдыхать в лагеря. В 2022 году размер компенсации составлял 23,7 тысячи рублей.

По словам Томенко, всего в загородных и дневных лагерях смогут отдохнуть в этом сезоне 90 тысяч детей. "Надеюсь, всем всё понравится!" – добавил губернатор.