В Алтайском крае сформируют три одномандатных избирательных округа

ЦИК опубликовал схему округов, которую должны утвердить в Госдуме

30 апреля 2025, 19:00, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

Центризбирком РФ опубликовал схему одномандатных округов для проведения выборов депутатов Госдумы. В Алтайском крае образовано три округа – Барнаульский, Бийский и Славгородский. Больше всего избирателей зарегистрировано в Бийском округе – более 600 тысяч, меньше всего – в Барнаульском: 566 тысяч. Схему должны утвердить в ГД. Об этом сообщает ИА "Атмосфера".

Фото: ЦИК

Барнаульский округ № 44

Количество избирателей: 566 807.

Города: Алейск, Барнаул (Железнодорожный и Центральный районы), Белокуриха, Рубцовск.

Муниципальные округа: Змеиногорский, Солонешенский, Чарышский.

Районы: Алейский, Алтайский, Быстроистокский, Егорьевский, Калманский, Краснощековский, Курьинский, Локтевский, Новичихинский, Петропавловский, Поспелихинский, Рубцовский, Смоленский, Советский, Топчихинский, Третьяковский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Шипуновский.

Бийский округ № 45

Количество избирателей: 604 209.

Города: Барнаул (Ленинский и Октябрьский районы), Бийск, Заринск, Новоалтайск, ЗАТО Сибирский.

Муниципальные округа: Залесовский, Зональный.

Районы: Бийский, Ельцовский, Заринский, Косихинский, Красногорский, Кытмановский, Первомайский, Солтонский, Тогульский, Троицкий, Целинный.

Славгородский округ № 46

Количество избирателей: 572 932.

Города: Барнаул (Индустриальный район), Яровое.

Муниципальные округа: город Славгород, Кулундинский, Немецкий национальный район, Суетский.

Районы: Баевский, Благовещенский, Бурлинский, Волчихинский, Завьяловский, Каменский, Ключевский, Крутихинский, Мамонтовский, Михайловский, Павловский, Панкрушихинский, Ребрихинский, Родинский, Романовский, Табунский, Тальменский, Тюменцевский, Угловский, Хабарский, Шелаболихинский.

Ранее сообщалось, что Мария Прусакова будет баллотироваться в Госдуму по Бийскому избирательному округу.