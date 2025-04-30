В Алтайском крае сформируют три одномандатных избирательных округа
ЦИК опубликовал схему округов, которую должны утвердить в Госдуме
30 апреля 2025, 19:00, ИА Амител
Центризбирком РФ опубликовал схему одномандатных округов для проведения выборов депутатов Госдумы. В Алтайском крае образовано три округа – Барнаульский, Бийский и Славгородский. Больше всего избирателей зарегистрировано в Бийском округе – более 600 тысяч, меньше всего – в Барнаульском: 566 тысяч. Схему должны утвердить в ГД. Об этом сообщает ИА "Атмосфера".
Барнаульский округ № 44
Количество избирателей: 566 807.
Города: Алейск, Барнаул (Железнодорожный и Центральный районы), Белокуриха, Рубцовск.
Муниципальные округа: Змеиногорский, Солонешенский, Чарышский.
Районы: Алейский, Алтайский, Быстроистокский, Егорьевский, Калманский, Краснощековский, Курьинский, Локтевский, Новичихинский, Петропавловский, Поспелихинский, Рубцовский, Смоленский, Советский, Топчихинский, Третьяковский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Шипуновский.
Бийский округ № 45
Количество избирателей: 604 209.
Города: Барнаул (Ленинский и Октябрьский районы), Бийск, Заринск, Новоалтайск, ЗАТО Сибирский.
Муниципальные округа: Залесовский, Зональный.
Районы: Бийский, Ельцовский, Заринский, Косихинский, Красногорский, Кытмановский, Первомайский, Солтонский, Тогульский, Троицкий, Целинный.
Славгородский округ № 46
Количество избирателей: 572 932.
Города: Барнаул (Индустриальный район), Яровое.
Муниципальные округа: город Славгород, Кулундинский, Немецкий национальный район, Суетский.
Районы: Баевский, Благовещенский, Бурлинский, Волчихинский, Завьяловский, Каменский, Ключевский, Крутихинский, Мамонтовский, Михайловский, Павловский, Панкрушихинский, Ребрихинский, Родинский, Романовский, Табунский, Тальменский, Тюменцевский, Угловский, Хабарский, Шелаболихинский.
Ранее сообщалось, что Мария Прусакова будет баллотироваться в Госдуму по Бийскому избирательному округу.
21:22:00 30-04-2025
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