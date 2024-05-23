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В Алтайском крае снизят транспортный налог для многодетных семей и ветеранов СВО

Мера затронет около 28 тысяч налогоплательщиков

23 мая 2024, 11:15, ИА Амител

Автомобили, налоги, деньги / Фото: motor.ru
Автомобили, налоги, деньги / Фото: motor.ru

В Алтайском крае многодетные семьи и ветераны боевых действий будут платить транспортный налог по пониженной ставке. Соответствующий законопроект сейчас готовят в АКЗС. Его принятие намечено на осень 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба АКЗС.

Заседание рабочей группы, на которой обсуждали поправки в закон "О транспортном налоге на территории Алтайского края", прошло в Алтайском Заксобрании 21 мая.

В заседании приняли участие депутаты всех фракций краевого парламента, члены комитетов АКЗС, представители Счетной палаты региона, руководитель регионального подразделения Федеральной налоговой службы Алексей Легостаев, замгубернатора края, министр финансов Данил Ситников, представитель главы региона и правительства в АКЗС Александр Евстигнеев. Возглавил совещание председатель комитета АКЗС по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям Александр Локтев.Впервые законопроект представил глава регионального Минфина Данил Ситников на заседании 9 апреля. По словам главы бюджетного комитета Александра Локтева, за прошедшее время "была проделана большая работа по поиску компромиссных решений", которые помогут сделать налоговую льготу действенной мерой соцподдержки.

Для кого в Алтайском крае снизят транспортный налог?

Транспортный налог по сниженной ставке будут платить родители троих и более детей и ветераны боевых действий. Изменения распространяются на налоговый период этого года, таким образом, уже в 2025 году при уплате транспортного налога его сумма для льготников существенно изменится.

Льгота будет предоставляться по схеме "150 минус 100", то есть владельцы транспортных средств мощностью до 150 л.с. (включительно) будут платить налог только за количество лошадиных сил, которые превышают сто единиц. При этом критерий нуждаемости не будет учитываться. Мера затронет около 28 тысяч налогоплательщиков.

Из-за принятия закона бюджет потеряет от 50 до 100 млн рублей доходов.

"Предлагаем рассмотреть законопроект в первом чтении на сессии АКЗС в июне, а его принятие во втором чтении синхронизировать с внесением проекта закона о краевом бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 года", – отметил Данил Ситников.

Последний раз закон о транспортном налоге редактировали в 2022 году. Тогда в крае "обнулили" транспортный налог для ветеранов боевых действий и членов семей погибших участников боевых действий, владеющих автомобилями мощностью до 100 л.с.

акзс Законопроекты

Комментарии 9

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Гость

11:28:02 23-05-2024

Вот многодетным везёт!!! Дискриминация! Есть и другие страждущие категории населения!

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Гость

11:42:59 23-05-2024

Могли бы ветеранов вообще освободить от этого налога

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Гость

11:45:41 23-05-2024

А полностью его исключить? Ведь он уже введен в стоимость бензина. Но государство это "забыло".

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Гость

12:59:12 23-05-2024

Гость (11:28:02 23-05-2024) Вот многодетным везёт!!! Дискриминация! Есть и другие стражд... А вы многодетны? Если нет, то вы не в курсе. Визга много, а на самом деле пшик. Если ты работаешь и содержишь семью, то все меры поддержки мимо. Знаю не по наслышке.

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Гость

13:01:17 23-05-2024

В соседней НСО ветераны бд до 160 лс не оплачивают транспортный налог

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Гость

14:42:03 23-05-2024

Никогда не любил соседей

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Гость

14:52:08 23-05-2024

Последний раз закон о транспортном налоге редактировали в 2022 году. Тогда в крае "обнулили" транспортный налог для ветеранов боевых действий.
В смысле обнулили? А мне за 22й год выставили налог и уплатил.

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Гость

10:07:58 24-05-2024

Гость (14:52:08 23-05-2024) Последний раз закон о транспортном налоге редактировали в 20... обнули до 100 л.с., вот, например, у нас тойота 2004 года - 110 л.с., будем платить, а без нее никак, муж там, одной с двумя маленькими детьми без машины не справиться

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Юрий

22:22:03 02-06-2024

Алтайский край платит вообще непомерный транспортный налог соседи в 4раз меньше это наши выходцы из народа нам подарок холопам сделали

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