В Алтайском крае сняли режим ЧС из-за паводка

В режиме чрезвычайной ситуации регион провел больше двух недель – с 30 марта

17 апреля 2024, 17:02, ИА Амител

Затопленная улица в одном из сел региона / Фото: МЧС Алтайского края

В Алтайском крае органы управления и силы территориальной подсистемы РСЧС, работавшие в режиме чрезвычайной ситуации из-за паводка, переводятся в режим повышенной готовности, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Виктор Томенко.

"Учитывая текущую ситуацию, такого режима будет достаточно и для работы спасательных служб, и для решения задач, связанных с помощью пострадавшим", – отметил глава региона.

Если возникает потребность, на территории отдельных городов и районов местные власти могут ввести режим ЧС муниципального уровня.

"Понимаю, как непросто сейчас тем, кто пострадал во время паводка, кто вынужден временно жить у родственников или друзей. Все ответственные органы и организации продолжают работу в интенсивном режиме, чтобы нормализовать условия жизни людей в пострадавших населенных пунктах", – подчеркнул Томенко.

Напомним, режим ЧС в Алтайском крае ввели 30 марта в связи с ухудшением паводковой обстановки. Как сообщил глава регионального ГУ МЧС Александр Макаров, в результате паводка в Алтайском крае был подтоплен 81 населенный пункт в 19 районах. Вода зашла в 763 жилых дома и на 2078 приусадебных участков.