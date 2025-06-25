В Алтайском крае участок Чуйского тракта перекроют 26 июня
Ограничения связаны с движением военных колонн
25 июня 2025, 21:37, ИА Амител
Фото: Will Porada / unsplash.com
Движение транспорта временно перекроют на участке Чуйского тракта в Алтайском крае. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
26 июня с 16:00 до 18:00 из-за движения воинских колонн проезд закроют по следующему маршруту:
- "поворот на Налобиху (274 км Р-256 "Чуйский тракт") - Р-256 "Чуйский тракт" - поворот на полевую дорогу в село Косиха (257 км Р-256 "Чуйский тракт")".
Водителей просят отнестись к затрудненной дорожной обстановке с пониманием.
Организатор может изменить маршрут и время сопровождения колонн.
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