В Алтайском крае участок Чуйского тракта перекроют 26 июня

Ограничения связаны с движением военных колонн

25 июня 2025, 21:37, ИА Амител

Фото: Will Porada / unsplash.com

Движение транспорта временно перекроют на участке Чуйского тракта в Алтайском крае. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

26 июня с 16:00 до 18:00 из-за движения воинских колонн проезд закроют по следующему маршруту:

"поворот на Налобиху (274 км Р-256 "Чуйский тракт") - Р-256 "Чуйский тракт" - поворот на полевую дорогу в село Косиха (257 км Р-256 "Чуйский тракт")".

Водителей просят отнестись к затрудненной дорожной обстановке с пониманием.

Организатор может изменить маршрут и время сопровождения колонн.