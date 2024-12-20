В Алтайском крае установили еще один пункт весогабаритного контроля

Он расположен в Рубцовском районе

20 декабря 2024, 13:10, ИА Амител

Фото: Минтранс Алтайского края / t.me/mintrans22

В Алтайском крае установили 16-й автоматический пункт весогабаритного контроля, сообщили в Минтрансе региона.

Оборудование разместили на трассе А-322 – Горняк – Староалейское в Рубцовском районе. Оно оснащено современными системами измерения, которые фиксируют общую массу грузового транспорта, нагрузку на оси, габариты, а также случаи превышения скорости и выезда на встречную полосу.

Тестовая эксплуатация нового пункта пройдет с 27 декабря 2024 года по 26 марта 2025-го. В этот период информация о нарушениях предельно допустимых весогабаритных параметров не будет передаваться в органы. При этом результаты измерений грузовиков, превышающих допустимые нормы, будут ежедневно публиковаться на сайте "Алтайавтодора".

Стоимость работ составила более 34 млн рублей.

Исполняющий обязанности министра транспорта региона Александр Мошкин подчеркнул важность внедрения подобных пунктов.

"Установка автоматизированных пунктов весогабаритного контроля – это ключевой этап сохранения дорожного полотна. Эти системы позволяют своевременно выявлять нарушения, предотвращают преждевременный износ дорог и обеспечивают безопасность на дорогах Алтайского края", – заявил Александр Мошкин.

Напомним, всего за период реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" на региональных трассах было установлено 16 автоматических комплексов весогабаритного контроля, что соответствует целям нацпроекта по защите автомобильных дорог от перегрузки и увеличению срока службы дорожного покрытия. Программа по размещению пунктов весогабаритного контроля выполнена в полном объеме.

Все эти комплексы, по данным регионального Минтранса, позволяют ежегодно сохранять дороги и экономить на ремонте полотна миллионы рублей. Также среди ключевых задач масштабной дорожной кампании в Алтайском крае – приведение в нормативное состояние региональных трасс и городских улиц, повышение безопасности дорожного движения и снижение смертности в результате ДТП.