Новый пункт весогабаритного контроля строят на Алтае. Где они уже есть и зачем нужны?

Стоимость работ составит 163 миллиона рублей

07 августа 2024, 08:14, ИА Амител

Пункты весогабаритного контроля на Алтае / Фото: Минтранс Алтайского края

Еще один пункт весогабаритного контроля появится в Алтайском крае до конца 2024 года. Комплекс стоимостью 163 миллиона рублей строят на трассе А-322 Горняк – Староалейское в Рубцовском районе в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Проект финансируется из краевого бюджета, а работы курирует региональный Минтранс. Рассказываем, почему решили построить пункт и как он поможет уберечь дороги в регионе.

Почему строят комплекс в Рубцовском районе?

Именно по этой дороге движутся тысячи автомобилей, в том числе из Казахстана, поэтому здесь всегда наблюдается интенсивное движение транспорта, сообщает Министерство транспорта Алтайского края. Общая протяженность участка – около двух километров.

В настоящее время специалисты "Юго-Западного ДСУ" приступили к устройству зоны контроля. Ведутся работы по фрезерованию существующего дорожного полотна. Далее будет сделано основание дороги и укреплено методом холодного ресайклинга. А также установлены датчики измерения веса и габаритов транспортных средств, П-образная дорожная опора, освещение, камеры фотовидеофиксации, информационное табло, дорожные знаки и нанесена горизонтальная дорожная разметка. В самом конце дорожникам останется уложить несколько слоев новенького асфальта.

Стоимость работ составит 163 миллиона рублей. Деньги выделены из краевого бюджета.

Зачем необходим новый комплекс?

Он позволит защитить дорогу от высокогабаритного транспорта. Не секрет, что многие большегрузы – особенно в жаркую погоду – разрушают дорожное полотно, поэтому власти региона стараются не допустить этого. Новый комплекс способен не только фиксировать габариты машин, но и выявлять нарушение правил дорожного движения. Это позволит сократить до минимума поток транспорта со сверхнормативными нагрузками. Прерывать движение для фиксирования нарушений не требуется.

"Это необходимо, в первую очередь, для сохранения дорог в Алтайском крае. К тому же такой контроль позволяет выявлять автомобили, движущиеся с превышением скоростного режима или выезжающие на встречную полосу движения, где это запрещено. Установка весогабаритного пункта в Рубцовском районе станет завершающим этапом реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в этой части, так как теперь контроль будет обеспечен на всех краевых трассах, где сформировался высокий трафик движения большегрузов", – пояснил министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

Где еще в Алтайском крае действуют подобные комплексы?

В настоящее время в регионе работает уже 15 пунктов весогабаритного контроля. Их установку краевой Минтранс начал в 2015 году.

В настоящее время пункты уже установлены на следующих участках:

– Белоярск – Заринск в Первомайском районе;

– мостовой переход через реку Обь в Барнауле в обе стороны движения;

– съезд № 1 развязки в поселок Затон на мостовом переходе через реку Обь;

– Алтай – Кузбасс в Залесовском районе;

– Павловск – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области в Крутихинском районе;

– Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области в Волчихинском и Рубцовском районах;

– Бийск – Мартыново – Ельцовка – граница Кемеровской области в Ельцовском районе;

– Бийск – Белокуриха в Бийском районе, Алейск – Петропавловское – Смоленское в Петропавловском районе;

– Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь" в Алтайском районе;

– Романово – Завьялово – Баево – Камень-на-Оби в Баевском районе;

– Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан в Курьинском районе;

– Волчиха – Родино – Благовещенка – Кулунда в Благовещенском районе. Комплекс запустили в 2023 году;

– Горняк – Староалейское. Он появился в 2024 году. На его возведение из краевого бюджета направили более 33 миллионов рублей. Поначалу он работал в тестовом режиме, а потом – на постоянной основе.

Все эти комплексы, по данным регионального Минтранса, позволяют ежегодно сохранять дороги и экономить на ремонте полотна миллионы рублей. Также среди ключевых задач масштабной дорожной кампании в Алтайском крае – приведение в нормативное состояние региональных трасс и городских улиц, повышение безопасности дорожного движения и снижение смертности в результате ДТП.