Какие пункты весогабаритного контроля работают в Алтайском крае и зачем они нужны

В настоящее время в регионе 15 подобных пунктов

23 ноября 2023, 10:20, ИА Амител

Фото: Минтранс Алтайского края

Для сохранения дорог в Алтайском крае в последние годы активно устанавливают специальные пункты весогабаритного контроля. Это, в том числе, одна из целей национального проекта "Безопасные качественные дороги". В настоящее время в регионе 15 подобных комплексов.

Как пишет пресс-служба Министерства транспорта Алтайского края, в 2023 году появилось два автоматических пункта весогабаритного контроля на трассах Волчиха – Родино – Благовещенка – Кулунда в Благовещенском районе и Белоярск – Заринск в Первомайском районе. На их обустройство по нацпроекту "БКД" направили 35 миллионов рублей. Пока, правда, они работают в тестовом режиме. Комплексы типа Unicam WIM на постоянной основе начнут работать в 2024 году.

"Наряду с ремонтом, реконструкцией и строительством дорог одной из первостепенных задач является обеспечение их сохранности, данные комплексы помогают сократить до минимума поток транспорта со сверхнормативными нагрузками. В этом году будет введена в эксплуатацию еще одна установка на трассе Белоярск – Заринск, в будущем работа будет продолжена", – говорил о появлении комплексов министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

Другие же 13 объектов расположены на автомобильных дорогах: Мостовой переход через реку Обь в Барнауле в обе стороны движения; съезд № 1 развязки в поселок Затон на мостовом переходе через реку Обь; Алтай – Кузбасс в Залесовском районе, Павловск – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области в Крутихинском районе. Кроме того, комплексы есть на участках: Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области в Волчихинском и Рубцовском районах; Бийск – Мартыново – Ельцовка – граница Кемеровской области в Ельцовском районе; Бийск – Белокуриха в Бийском районе; Алейск – Петропавловское – Смоленское в Петропавловском районе; Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь" в Алтайском районе; Романово – Завьялово – Баево – Камень-на-Оби в Баевском районе и Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан в Курьинском районе.

Как пояснили в Министерстве транспорта, установка комплексов в Алтайском крае началась с 2016 года. Главное их преимущество, что они позволяют без остановки транспортного средства измерять его габариты и вес, а также выявлять автомобили, движущиеся с нарушением скоростного режима и дорожной разметки. Не секрет, что перегруженные фуры в жаркую погоду разрушают асфальт, поэтому власти региона стараются этого не допустить.

В 2024 году пункт для определения веса машин появится в Локтевском районе на трассе А-322 – Горняк – Староалейское.