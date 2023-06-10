В Алтайском крае в ближайшие дни ожидают подъем уровня воды в реках из-за дождей

Пока же ухудшения паводковой обстановки не зафиксировано

10 июня 2023, 17:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае в связи с осадками в течение ближайших дней возможен подъем уровня воды в реках, сообщили в ГУ МЧС по региону.

По состоянию на 10 июня, в крае не фиксируется превышения критических отметок на реках, а на некоторых в верховьях и вовсе отмечается снижение.

"Какого-либо ухудшения обстановки, подтоплений жилых домов на данный момент в крае не зафиксировано. Гидрологическая обстановка находится на постоянном контроле", – отметили в пресс-службе.

Ранее в МЧС сообщали, что в реках Бия и Катунь отмечается снижение уровня воды. Однако у села Сростки до опасного значения осталось немного.