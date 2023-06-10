Жителей Алтайского края предупредили о риске подтоплений 10 июня

Повлияют на это в том числе и дожди

10 июня 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае сохраняется риск возникновения подтоплений, сообщили в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, в реках Бия и Катунь отмечается снижение уровня воды. Однако у села Сростки до опасного значения осталось немного. Также положительная динамика уровня воды сохраняется на Оби у села Фоминское и ниже по течению.

"По 10 июня на большей части территории Алтайского края и Республики Алтай при грозах прогнозируются сильные ливневые дожди. В связи с этим возможен кратковременный резкий подъем уровня воды в реках края. На остальных водных объектах гидрологическая ситуация стабильная", – отметили в пресс-службе.

Ранее сообщили, что в Бийске затопило городские пляжи. Также из-за паводка на неопределенный срок перенесли открытие пляжа на острове Помазкин в Барнауле.