НОВОСТИОбщество

В Алтайском крае в красивую дату 24.04.2024 поженились 123 пары

В последнее время молодожены все чаще выбирают необычные даты для регистрации брака

27 апреля 2024, 11:44, ИА Амител

Обручальные кольца / Фото: unsplash.com
Обручальные кольца / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае в красивую дату 24.04.2024 зарегистрировали брак 123 пары. Из этого числа 44 бракосочетания провели в Барнауле.

Как отметили в региональном Минюсте, в последнее время молодые люди все чаще женятся в запоминающиеся, зеркальные, магические даты.

"Больше всего отдают предпочтение зеркальным датам. Молодожены верят, что необычное сочетание цифр станет залогом счастливой семейной жизни", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее появилась возможность торжественно зарегистрировать брак в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая.

Солнечные лучи выглядывают из-за Земли / Фото: pixabay.com

24.04.2024. Какой магией обладает эта зеркальная дата и как загадывать желание?

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Барнаул Алтайский край

Комментарии 4

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Гость

11:50:01 27-04-2024

а 25.05.2025 все разведутся

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Гость

12:03:37 27-04-2024

мне кажется, или на фото кольца одинакового размера?

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Гость

14:36:14 27-04-2024

Гость (12:03:37 27-04-2024) мне кажется, или на фото кольца одинакового размера?... Или мужик измельчал, или дюймовочки перевелись...

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Гость

12:43:31 27-04-2024

А потом разведутся в некрасивую!

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