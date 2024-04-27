В Алтайском крае в красивую дату 24.04.2024 поженились 123 пары

В последнее время молодожены все чаще выбирают необычные даты для регистрации брака

27 апреля 2024, 11:44, ИА Амител

Обручальные кольца / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае в красивую дату 24.04.2024 зарегистрировали брак 123 пары. Из этого числа 44 бракосочетания провели в Барнауле.

Как отметили в региональном Минюсте, в последнее время молодые люди все чаще женятся в запоминающиеся, зеркальные, магические даты.

"Больше всего отдают предпочтение зеркальным датам. Молодожены верят, что необычное сочетание цифр станет залогом счастливой семейной жизни", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее появилась возможность торжественно зарегистрировать брак в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая.