В Алтайском крае в красивую дату 24.04.2024 поженились 123 пары
В последнее время молодожены все чаще выбирают необычные даты для регистрации брака
27 апреля 2024, 11:44, ИА Амител
Обручальные кольца / Фото: unsplash.com
В Алтайском крае в красивую дату 24.04.2024 зарегистрировали брак 123 пары. Из этого числа 44 бракосочетания провели в Барнауле.
Как отметили в региональном Минюсте, в последнее время молодые люди все чаще женятся в запоминающиеся, зеркальные, магические даты.
"Больше всего отдают предпочтение зеркальным датам. Молодожены верят, что необычное сочетание цифр станет залогом счастливой семейной жизни", – рассказали в пресс-службе ведомства.
Ранее появилась возможность торжественно зарегистрировать брак в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая.
11:50:01 27-04-2024
а 25.05.2025 все разведутся
12:03:37 27-04-2024
мне кажется, или на фото кольца одинакового размера?
14:36:14 27-04-2024
Гость (12:03:37 27-04-2024) мне кажется, или на фото кольца одинакового размера?... Или мужик измельчал, или дюймовочки перевелись...
12:43:31 27-04-2024
А потом разведутся в некрасивую!