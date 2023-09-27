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В Алтайском крае водитель без прав улетел на иномарке в кювет и погиб

Его пассажирку госпитализировали

27 сентября 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Человек погиб, еще один пострадал в результате ДТП в Заринском районе Алтайского края, сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Авария случилась 26 сентября в 20:20 на трассе Белоярск – Заринск.

По предварительным данным, 47-летний водитель без прав ехал на Honda Stream со стороны Заринска в направлении Барнаула, но по пути не выбрал безопасную скорость и улетел в кювет с последующим опрокидыванием.

"В результате ДТП водитель автомобиля скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Пассажир 1976 года рождения с травмами различной степени тяжести госпитализирована в ЦРБ Заринска", – рассказали в ведомстве.

Ранее на Алтае пьяный водитель ВАЗа устроил массовое ДТП и превратил свою машину в груду металла.

ДТП Заринск

Комментарии 2

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я

11:13:25 27-09-2023

Какая хорошая новость, в дальнейшем не стал компанию собирать,47 лет а мозгов нет.

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Гость

11:26:26 27-09-2023

я (11:13:25 27-09-2023) Какая хорошая новость, в дальнейшем не стал компанию собират... жаль что не на совсем кувырнулся

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