В Алтайском крае водитель без прав улетел на иномарке в кювет и погиб
Его пассажирку госпитализировали
27 сентября 2023, 10:45, ИА Амител
Человек погиб, еще один пострадал в результате ДТП в Заринском районе Алтайского края, сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Авария случилась 26 сентября в 20:20 на трассе Белоярск – Заринск.
По предварительным данным, 47-летний водитель без прав ехал на Honda Stream со стороны Заринска в направлении Барнаула, но по пути не выбрал безопасную скорость и улетел в кювет с последующим опрокидыванием.
"В результате ДТП водитель автомобиля скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Пассажир 1976 года рождения с травмами различной степени тяжести госпитализирована в ЦРБ Заринска", – рассказали в ведомстве.
Ранее на Алтае пьяный водитель ВАЗа устроил массовое ДТП и превратил свою машину в груду металла.
11:13:25 27-09-2023
Какая хорошая новость, в дальнейшем не стал компанию собирать,47 лет а мозгов нет.
11:26:26 27-09-2023
я (11:13:25 27-09-2023) Какая хорошая новость, в дальнейшем не стал компанию собират... жаль что не на совсем кувырнулся