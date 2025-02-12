В Алтайском крае восстановили движение по Чуйскому тракту

Однако предупреждение о неблагоприятных погодных условиях продолжает действовать

12 февраля 2025, 07:10, ИА Амител

Трасса / Фото: Минтранс Алтайского края

Движение по Чуйскому тракту в Алтайском крае восстановили для всех видов транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

Участок федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт" открыли для всех видов транспорта 12 февраля в 02:00.

Ограничения для грузовиков и автобусов вводили от Новоалтайска до Бийска (км 213 – км 344) с 22:00 11 февраля. Причиной стали сложные погодные условия: снег, метели, усиление ветра до 18–23 м/с и ограниченная видимость.

Сейчас проезд по участку обеспечивают 70 единиц спецтехники, в том числе 29 комбинированных дорожных машин.