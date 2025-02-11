На Чуйском тракте ограничили движение для автобусов и грузовиков

Это связано с ухудшением погодных условий

11 февраля 2025, 22:17, ИА Амител

Дорожный знак "Стоп" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На Чуйском тракте ограничили движение для грузового и пассажироперевозящего транспорта. Об этом сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.

Движение будет временно ограничено с 213-го километра (кафе "Облепиха) Первомайского района до 344-го (Бийск).

Причиной послужило ухудшение погодных условий. Напомним, 11 февраля на Алтайский край обрушилась снежная буря. По данным синоптиков, снег будет идти до четверга, 13 февраля. При этом к четвергу он усилится, скорость ветра увеличится до 18-23 м/с, местами возможны метели. На дорогах ожидаются снежные заносы и гололедица.

Из-за непогоды губернатор Алтайского края Виктор Томенко объявил режим повышенной готовности.