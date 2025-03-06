В алтайском селе пропала учительница музыки

Женщина вышла из дома днем 4 марта и не вернулась

06 марта 2025, 08:30, ИА Амител

Фото: поисковый отряд Алтайского края "ЛизаАлерт"

В селе Зудилово Алтайского края пропала 49-летняя местная жительница. Она вышла из дома 4 марта в 11:00 и до сих пор не вернулась. Об этом сообщает региональный поисковый отряд "ЛизаАлерт".

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые.

Была одета: черная куртка, голубые джинсы, бежевые ботинки, белая шапка.

Как уточняет Barnaul 22, женщина работала учителем музыки в Зудиловской СОШ.

Всех, кто знает что-либо о пропавшей, просят связаться с волонтерами.