В алтайском селе пропала учительница музыки
Женщина вышла из дома днем 4 марта и не вернулась
06 марта 2025, 08:30, ИА Амител
Фото: поисковый отряд Алтайского края "ЛизаАлерт"
В селе Зудилово Алтайского края пропала 49-летняя местная жительница. Она вышла из дома 4 марта в 11:00 и до сих пор не вернулась. Об этом сообщает региональный поисковый отряд "ЛизаАлерт".
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые.
Была одета: черная куртка, голубые джинсы, бежевые ботинки, белая шапка.
Как уточняет Barnaul 22, женщина работала учителем музыки в Зудиловской СОШ.
Всех, кто знает что-либо о пропавшей, просят связаться с волонтерами.
10:21:03 06-03-2025
обалдеть фамилия - редкая, и с глубокой историей. муромская, из верхов.
чтоб всё обошлось!
16:34:48 06-03-2025
В Зудилово не ладно как-то, то подростки погибают, то это вот.