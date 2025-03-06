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В алтайском селе пропала учительница музыки

Женщина вышла из дома днем 4 марта и не вернулась

06 марта 2025, 08:30, ИА Амител

Фото: поисковый отряд Алтайского края "ЛизаАлерт"

В селе Зудилово Алтайского края пропала 49-летняя местная жительница. Она вышла из дома 4 марта в 11:00 и до сих пор не вернулась. Об этом сообщает региональный поисковый отряд "ЛизаАлерт".

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые.

Была одета: черная куртка, голубые джинсы, бежевые ботинки, белая шапка.

Как уточняет Barnaul 22, женщина работала учителем музыки в Зудиловской СОШ.

Всех, кто знает что-либо о пропавшей, просят связаться с волонтерами.

Алтайский край пропал человек

Комментарии 2

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Musik

10:21:03 06-03-2025

обалдеть фамилия - редкая, и с глубокой историей. муромская, из верхов.
чтоб всё обошлось!

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Олег

16:34:48 06-03-2025

В Зудилово не ладно как-то, то подростки погибают, то это вот.

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