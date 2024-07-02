В Алтайском крае утонул 15-летний подросток

Инцидент случился на пруду в селе Велижанка

02 июля 2024, 08:30, ИА Амител

Пруд в селе Велижанка / Фото: МЧС России

В Панкрушихинском районе Алтайского края утонул 15-летний подросток, сообщили в телеграм-канале МЧС России.

"На берегу пруда села Велижанка обнаружена одежда 15-летнего подростка. Тело парня вытащили специалисты", – рассказали в ведомстве.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В МЧС отмечают, что случаи гибели несовершеннолетних на водоемах фиксируют и в других регионах. Например, в Красноярском крае в Енисее утонул 17-летний парень, который не умел плавать, а в Нижегородской области ищут тела 16-летнего юноши и 8-летнего ребенка – первый утонул в озере в Нижнем Новгороде, второй – в реке Лух.

1 июля в селе Кулунда Алтайского края утонула 30-летняя женщина.