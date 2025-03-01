В Алтайском крае вспыхнуло 17 пожаров в последний день зимы

Большая часть возгораний пришлась на жилой сектор

01 марта 2025, 11:15, ИА Амител

Фото: Guido Jansen / unsplash.com

В Алтайском крае 28 февраля потушили 17 пожаров, в том числе 11 – в жилом секторе, сообщили в МЧС региона.

Одно из возгораний случилось в поселке Мостовой Заринского района. Там горели баня, дровяник и летняя кухня – все под одной крышей.

Огонь повредил стены, уничтожил кровлю и потолочные перекрытия на площади около 35 "квадратов". На месте работали три специалиста на двух единицах техники. О пострадавших не уточняется.

"Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем", – подчеркнули в ведомстве.

28 февраля в МЧС сообщили о проведении акции "Безопасное жилье" в Алтайском крае. Ее необходимость возникла из-за того, что практически ежедневно в регионе гибнут люди от огня и дыма.