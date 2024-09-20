В Алтайском крае вводят режим ЧС из-за ситуации со сбором урожая

Решение приняла краевая комиссия под руководством Томенко

20 сентября 2024, 19:24, ИА Амител

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Краевая комиссия по чрезвычайным ситуациям под руководством губернатора Алтайского края Виктора Томенко приняла решение ввести в регионе режим ЧС в связи с неблагоприятными погодными условиями для аграриев. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Заседание комиссии прошло сегодня, 20 сентября. Как отмечают в правительстве, в Алтайском крае сложились неблагоприятные погодные условия. Из-за этого наблюдается отставание темпов уборки по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет. Обильные осадки привели к переувлажнению почвы, которую специалисты Алтайского гидрометцентра фиксируют в десятках территорий.

Министр сельского хозяйства Алтайского края Сергей Межин доложил на заседании о ситуации в аграрном секторе. Так, на сегодня площадь обмолота зерновых и зернобобовых составляет порядка 55%, или 1,8 млн гектаров. Для сравнения: в 2022 и 2021 годах на сопоставимую дату темп уборки составлял 75-80% уборочной площади этих культур. Эксперты фиксируют прорастание зерна сельскохозяйственных культур в валках и на корню. Весь урожай проходит несколько циклов подработки и сушки до отправки на хранение или на переработку. Тем не менее наблюдается снижение качества зерна.

Минсельхозом края совместно с муниципалитетами проведена предварительная оценка ущерба аграриев. Сейчас урожай убран на площади 2,8 млн га, осталось убрать еще 2,4 млн га. Не зафиксировано значительного отставания темпов уборки масличных культур, поскольку биологически они имеют более поздние сроки уборки.

Заместитель начальника ФГБУ "Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер отметил, что установившаяся во второй декаде погода благоприятна для проведения уборочных работ, что дало аграриям выйти на привычные темпы уборочной. Однако синоптики прогнозируют уже 24-25 сентября приход холодного фронта с осадками.

Томенко согласился с оценкой специалистов о целесообразности введения на территории Алтайского края режима чрезвычайной ситуации вследствие переувлажнения почвы. Глава региона поручил подготовить соответствующие документы – указ губернатора и постановление правительства края, которые будут подписаны оперативно. В данных документах будет оговорен порядок действий соответствующих ответственных органов власти в условиях режима ЧС, а также границы зоны действия режима ЧС.