В Алтайском крае вводят режим ЧС из-за ситуации со сбором урожая
Решение приняла краевая комиссия под руководством Томенко
20 сентября 2024, 19:24, ИА Амител
Краевая комиссия по чрезвычайным ситуациям под руководством губернатора Алтайского края Виктора Томенко приняла решение ввести в регионе режим ЧС в связи с неблагоприятными погодными условиями для аграриев. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Заседание комиссии прошло сегодня, 20 сентября. Как отмечают в правительстве, в Алтайском крае сложились неблагоприятные погодные условия. Из-за этого наблюдается отставание темпов уборки по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет. Обильные осадки привели к переувлажнению почвы, которую специалисты Алтайского гидрометцентра фиксируют в десятках территорий.
Министр сельского хозяйства Алтайского края Сергей Межин доложил на заседании о ситуации в аграрном секторе. Так, на сегодня площадь обмолота зерновых и зернобобовых составляет порядка 55%, или 1,8 млн гектаров. Для сравнения: в 2022 и 2021 годах на сопоставимую дату темп уборки составлял 75-80% уборочной площади этих культур. Эксперты фиксируют прорастание зерна сельскохозяйственных культур в валках и на корню. Весь урожай проходит несколько циклов подработки и сушки до отправки на хранение или на переработку. Тем не менее наблюдается снижение качества зерна.
Минсельхозом края совместно с муниципалитетами проведена предварительная оценка ущерба аграриев. Сейчас урожай убран на площади 2,8 млн га, осталось убрать еще 2,4 млн га. Не зафиксировано значительного отставания темпов уборки масличных культур, поскольку биологически они имеют более поздние сроки уборки.
Заместитель начальника ФГБУ "Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер отметил, что установившаяся во второй декаде погода благоприятна для проведения уборочных работ, что дало аграриям выйти на привычные темпы уборочной. Однако синоптики прогнозируют уже 24-25 сентября приход холодного фронта с осадками.
Томенко согласился с оценкой специалистов о целесообразности введения на территории Алтайского края режима чрезвычайной ситуации вследствие переувлажнения почвы. Глава региона поручил подготовить соответствующие документы – указ губернатора и постановление правительства края, которые будут подписаны оперативно. В данных документах будет оговорен порядок действий соответствующих ответственных органов власти в условиях режима ЧС, а также границы зоны действия режима ЧС.
19:54:30 20-09-2024
Жителям края какое дело до бврышей рабовладельцев.
Причём многие в край даже налоги не платят Они не местные
Хлеб в любом раскладе для населения только дорожать будет.
К чему это угодничество ?
21:05:02 20-09-2024
Гость (19:54:30 20-09-2024) Жителям края какое дело до бврышей рабовладельцев.Причём... Томенко
06:36:47 21-09-2024
Гость (19:54:30 20-09-2024) Жителям края какое дело до бврышей рабовладельцев.Причём... как у тебя в голове знатно унавожено, обиженка на жизнь.
20:31:22 20-09-2024
Ясен красен, кредиты застрахованы
20:49:32 20-09-2024
Ценник на хлебобулку рухнет?
21:14:20 20-09-2024
Musik (20:49:32 20-09-2024) Ценник на хлебобулку рухнет? ... Проснись, не для этого чс вводят
21:39:23 20-09-2024
Гость (21:14:20 20-09-2024) Проснись, не для этого чс вводят... Столько умных литц - не могут сделать худо...
Мешок муки штоль завтра укупить.. И спичек... И сахара... И чая... И гречки... Полкило интернета...
21:26:21 20-09-2024
Musik (20:49:32 20-09-2024) Ценник на хлебобулку рухнет? ... — А это такая индейская национальная народная изба — фиг-вам называется... ©
21:21:33 20-09-2024
это прекрасно, хоть облегчение рабочим.
21:32:56 20-09-2024
Знаем, плавали. То у них засуха, то дожди. Как обычно треть налево- не урожай. ЧС все спишет. Глава в курсе, он за них стоит, они его знают..
06:39:45 21-09-2024
Я бы ввел новое этосамое меньшинство - амиковский голодранец. Финансово и душевно. У аграриев реально проблемы, но и тут они себя чувствуют в правах ущемленными, хотя пшеницу только в школе видели в учебнике.
17:29:59 21-09-2024
Гость (06:39:45 21-09-2024) Я бы ввел новое этосамое меньшинство - амиковский голодранец... В зоне рискованного земледелия может быть иначе? Когда и где сх была бездотационной отраслью? Чего юродствовать-то?
12:14:08 21-09-2024
прям интересно какую погоду аграрии считают хорошей?
на улице солнечно, тепло и сухо. что еще надо- непонятно
16:28:39 21-09-2024
Элен без ребят (12:14:08 21-09-2024) прям интересно какую погоду аграрии считают хорошей?на у... а ты, бабка, в каждой теме агроном? Земля мокрая, влажность высокая.
20:50:42 21-09-2024
Элен без ребят (12:14:08 21-09-2024) прям интересно какую погоду аграрии считают хорошей?на у... Когда субсидии без перспективы отдавать.
Собственно, так и дОлжно быть.