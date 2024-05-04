В Алтайском крае выпал первый весенний град

Его запечатлели в Топчихинском районе

04 мая 2024, 08:30, ИА Амител

Град в Топчихинском районе / Фото: Barnaul 22

Первый весенний град выпал в Алтайском крае вечером 3 мая. Непогода свирепствовала на территории Топчихинского района.

В сообществе Barnaul 22 местная жительница опубликовала фото с крупными льдинками. В каком именно селе они выпали, женщина не уточнила.

Ранее сообщили, что первые жаркие дни в Алтайском крае, после затянувшейся холодной и пасмурной погоды, ожидаются 4 и 5 мая.