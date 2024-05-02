Когда летняя жара вернется в Алтайский край

Какие дни в мае можно смело посвятить отдыху на природе или поездке на дачу

02 мая 2024, 12:01, ИА Амител

Девушка в шортах / Фото: unsplash.com

Первые жаркие дни в Алтайском крае, после затянувшейся холодной и пасмурной погоды, ожидаются в субботу и воскресенье, 4 и 5 мая. В эти два дня температура воздуха составит +20 градусов, так что выходные можно посвятить отдыху на природе или поездке на дачу. Такие данные опубликованы на сайте "Яндекс. Погода".

Следующий по-настоящему жаркий день будет 8 мая, перед Днем Победы. Жителей края ожидает +22 градуса при ясном небе. Еще пара жарких дней будут в понедельник и вторник, 20 и 21 мая. Погода порадует жителей края теплом до +22 градусов и ясным небом.

Что касается стабильной жары, то в Алтайском крае она начнется в конце месяца – с 27 мая. В эти последние дни весны столбики термометров поднимутся до +28 градусов, а ночью будет до +19 градусов.