Тепло, грозы, южный ветер. О погоде в Алтайском крае 4 мая
В утренние часы местами туман
04 мая 2024, 06:01, ИА Амител
Рассвет / Фото: unsplash.com
От +20 до +25 градусов ожидается по югу Алтайского края днем 4 мая. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.
В целом по региону температура составит от +14 до +19 градусов. В утренние часы местами туман. Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.
В Барнауле от +15 до +17 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман. Ветер южный, 4-9 м/с.
Комментарии 0