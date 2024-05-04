Тепло, грозы, южный ветер. О погоде в Алтайском крае 4 мая

В утренние часы местами туман

04 мая 2024, 06:01, ИА Амител

Рассвет / Фото: unsplash.com

От +20 до +25 градусов ожидается по югу Алтайского края днем 4 мая. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

В целом по региону температура составит от +14 до +19 градусов. В утренние часы местами туман. Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле от +15 до +17 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман. Ветер южный, 4-9 м/с.