В Алтайском крае выявили контрабанду двигателей и запчастей для военной техники

Таможенники задержали 32-летнего жителя края, который возил двигатели и запчасти в страну ближнего зарубежья

22 мая 2025, 20:51, ИА Амител

Фото: пресс-служба Алтайской таможни

В Алтайском крае сотрудники таможни выявили контрабанду двигателей и запчастей для военной техники, сообщили в пресс-службе ведомства.

Таможенники совместно с сотрудниками УФСБ задержали 32-летнего жителя края, который незаконно провозил через границу России в страну ближнего зарубежья 18 дизельных двигателей и запасных частей, относящихся к продукции военного назначения.

Алтайская таможня возбудила уголовные дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ – "Незаконное перемещение через государственную границу РФ с государствами – членами ЕАЭС иного вооружения или иной военной техники".

Ранее алтайские таможенники пресекли попытку вывоза из РФ 6,5 тонны незаконно добытого белого нефрита. Стоимость партии камней составила более 60 млн рублей.