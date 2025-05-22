В Алтайском крае выявили контрабанду двигателей и запчастей для военной техники
Таможенники задержали 32-летнего жителя края, который возил двигатели и запчасти в страну ближнего зарубежья
22 мая 2025, 20:51, ИА Амител
В Алтайском крае сотрудники таможни выявили контрабанду двигателей и запчастей для военной техники, сообщили в пресс-службе ведомства.
Таможенники совместно с сотрудниками УФСБ задержали 32-летнего жителя края, который незаконно провозил через границу России в страну ближнего зарубежья 18 дизельных двигателей и запасных частей, относящихся к продукции военного назначения.
Алтайская таможня возбудила уголовные дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ – "Незаконное перемещение через государственную границу РФ с государствами – членами ЕАЭС иного вооружения или иной военной техники".
Ранее алтайские таможенники пресекли попытку вывоза из РФ 6,5 тонны незаконно добытого белого нефрита. Стоимость партии камней составила более 60 млн рублей.
13:22:21 23-05-2025
Водила всего лишь извозчик. И тоже кушать хочет.