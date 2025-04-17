В Рубцовске осудят главу предприятия за контрабанду леса на 66 млн рублей

Руководитель компании предоставил подложные документы

17 апреля 2025, 15:45, ИА Амител

Древесина / Фото: unsplash.com / Robin Joshua

Рубцовский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении главы лесозаготовительного предприятия. Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, мужчину обвиняют в контрабанде лесоматериалов более чем на 66 млн рублей.

По версии следователей, с 2020 по 2022 год обвиняемый для исполнения внешнеэкономических контрактов предоставил таможенником подложные документы. Они содержали недостоверные сведения об источнике происхождения древесины.

Впоследствии мужчина незаконно переместил через границу лесоматериалы объемом более 4,5 тысячи кубометров. Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере").