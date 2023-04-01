В Алтайском крае за сутки госпитализировали 19 человек с ковидом
Заболели 88 жителей
01 апреля 2023, 16:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 88 случаев коронавируса, 19 человек госпитализированы, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".
Выздоровели тем временем 34 пациента.
В целом по стране на сегодня зарегистрировали 9946 новых заражённых и 36 смертей.
Ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал, можно ли считать эпидемию ковида на Алтае законченной.
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