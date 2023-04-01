В Алтайском крае за сутки госпитализировали 19 человек с ковидом

Заболели 88 жителей

01 апреля 2023, 16:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 88 случаев коронавируса, 19 человек госпитализированы, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Выздоровели тем временем 34 пациента.

В целом по стране на сегодня зарегистрировали 9946 новых заражённых и 36 смертей.

Ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал, можно ли считать эпидемию ковида на Алтае законченной.