В Алтайском крае за сутки потушили 16 пожаров

Семь из них произошло в жилом секторе

13 июля 2024, 12:31, ИА Амител

Природный пожар / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за 12 июля потушили 16 пожаров, сообщили в МЧС.

"За минувшие сутки, 12 июля, в Алтайском крае ликвидировано 16 пожаров, 7 из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировано четыре пожара", – рассказали в ведомстве.

В регионе с 11 по 19 июля действует штормовое предупреждение: ожидается жара до +35 градусов и выше.

В МЧС призывали по возможности сократить пребывание под открытым солнцем и быть осторожнее на водоемах.

13-го числа температура воздуха в регионе составит от +27 до +32 градусов. Без осадков. В Барнауле ожидается до +29.