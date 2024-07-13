Четверо детей и 12 взрослых утонули в Алтайском крае с начала лета
Сотрудники инспекции по маломерным судам ежедневно проводят рейды на водоемах
13 июля 2024, 07:04, ИА Амител
Водоем / Фото: pxhere.com/ru/photo/99415
В Алтайском крае этим летом в водоемах погибло 16 человек, среди них – четверо детей. Об этом сообщают "Вести Алтай".
Каждый день сотрудники инспекции по маломерным судам патрулируют пляжи, где напоминают отдыхающим о правилах безопасности и раздают информационные материалы.
В МЧС напоминают, что при любых происшествиях на воде нужно звонить в экстренные службы по номеру 112.
07:31:16 13-07-2024
Вчера был на муниципальном пляже. Границы пляжа , отмеченные колышками составляют метров 70-100 . Попробуйте в такое пространство вместить всех отдыхающих. Утонул человек за колпаком, администрация ответственности не несёт.
Не знаю ходит ли на пляж автобус, но после посещения этого заведения на личном авто нужео ехать на мойку. Дорога в ужасном состоянии.
07:34:11 13-07-2024
У Бога написано, будь благоразумен во всем. А у временного правителя этого мира, человек - царь зверей и ему море по колено.