Четверо детей и 12 взрослых утонули в Алтайском крае с начала лета

Сотрудники инспекции по маломерным судам ежедневно проводят рейды на водоемах

13 июля 2024, 07:04, ИА Амител

Водоем / Фото: pxhere.com/ru/photo/99415

В Алтайском крае этим летом в водоемах погибло 16 человек, среди них – четверо детей. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Каждый день сотрудники инспекции по маломерным судам патрулируют пляжи, где напоминают отдыхающим о правилах безопасности и раздают информационные материалы.

В МЧС напоминают, что при любых происшествиях на воде нужно звонить в экстренные службы по номеру 112.