В Алтайском крае за сутки потушили 16 пожаров
В жилом секторе вспыхнуло лишь пять из них
22 июня 2025, 12:30, ИА Амител
Фото: Maxim Tajer / unsplash.com
За сутки 21 июня в Алтайском крае вспыхнуло 16 пожаров, лишь пять из них – в жилом секторе. В Барнауле потушили четыре пожара. Как сообщает МЧС Алтайского края, за минувшие сутки в регионе сгорели два автомобиля.
В райцентре в Кулунде потушили ВАЗ-21120, на месте работали четыре пожарных, задействовано две автоцистерны.
В поселке Бельмесево Центрального района Барнаула загорелся автомобиль Honda CRV. Его тушили семь спасателей на двух единицах техники.
"Наиболее вероятная причина происшествий – неисправность систем, механизмов и узлов транспортных средств", – отметили в ведомстве.
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