В Алтайском крае за сутки потушили 18 пожаров, только один из них — в жилом секторе

Одно из возгораний случилось из-за печи

17 июня 2025, 10:15, ИА Амител

Фото: mikhail serdyukov / unsplash.com

В Алтайском крае за 16 июня потушили 18 пожаров, сообщили в МЧС региона.

Лишь одно из этих происшествий случилось в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали два возгорания.

Один из пожаров потушили поздним вечером в Рубцовске. Там на территории садоводческого товарищества № 4 горели надворные постройки на участке, угрожая пламенем соседним строениям. На месте работали 11 специалистов и три единицы техники. Огонь потушили на площади 12 кв. м. Пострадавших нет.

"Предварительная причина происшествия – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи", – рассказали в ведомстве.

Ранее в Барнауле неизвестный пытался поджечь завод по производству масла.