В Алтайском крае за сутки потушили 19 пожаров

Пять возгораний из общего числа пришлись на жилой сектор

01 июля 2024, 12:31, ИА Амител

Природный пожар / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за 30 июня потушили 19 пожаров, сообщили в МЧС региона.

"За минувшие сутки, 30 июня, в Алтайском крае ликвидировано 19 пожаров, пять из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировано три пожара", – рассказали в ведомстве.

Сейчас местами по региону сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность. Штормпрогноз продлится как минимум до 1 июля.

В МЧС подчеркивали, что природные пожары крайне опасны, и во избежание происшествий призывали не жечь костры, не бросать непотушенные спички и сигареты и не позволять детям играть с огнем.

По прогнозу синоптиков, 1 июля в крае ожидается до +32 градусов, местами кратковременные дожди, грозы, при которых возможны сильные дожди и град. Скорость ветра при порывах будет достигать 20 м/с.