В Алтайском крае за сутки потушили 19 пожаров

Из этого числа только шесть возгораний произошло в жилом секторе

27 июля 2024, 14:10, ИА Амител

Огонь / Источник фото: unsplash.com

В Алтайском крае за 26 июля потушили 19 пожаров, сообщили в МЧС региона.

"За минувшие сутки, 26 июля, в Алтайском крае ликвидировано 19 пожаров, 6 из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировано 6 пожаров", – рассказали в ведомстве.

По прогнозу, до 29-го числа в крае будет сохраняться 30-градусная жара.

В МЧС призывали не находиться долго на солнце, носить светлую одежду и головной убор, пить больше воды, а также быть аккуратнее на водоемах.