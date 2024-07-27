В Алтайском крае за сутки потушили 19 пожаров
Из этого числа только шесть возгораний произошло в жилом секторе
27 июля 2024, 14:10, ИА Амител
Огонь / Источник фото: unsplash.com
В Алтайском крае за 26 июля потушили 19 пожаров, сообщили в МЧС региона.
"За минувшие сутки, 26 июля, в Алтайском крае ликвидировано 19 пожаров, 6 из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировано 6 пожаров", – рассказали в ведомстве.
По прогнозу, до 29-го числа в крае будет сохраняться 30-градусная жара.
В МЧС призывали не находиться долго на солнце, носить светлую одежду и головной убор, пить больше воды, а также быть аккуратнее на водоемах.
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