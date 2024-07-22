По Алтайскому краю вновь ударит 30-градусная жара

Спасатели призвали не находиться долго под солнцем и носить головной убор

22 июля 2024, 15:00, ИА Амител

Жара / Источник фото: unsplash.com

В Алтайском крае с 23 по 29 июля вновь ожидается экстремальная жара, предупредили в телеграм-канале регионального МЧС.

"С 23 по 29 июля местами ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30°С", – говорится в сообщении.

В ведомстве призвали не находиться долго на солнце, носить светлую одежду и головной убор, пить больше воды, а также быть аккуратнее на водоемах.

"Безопаснее всего загорать до 11 часов утра и после 17 часов дня. Пользуйтесь защитным кремом. Не употребляйте спиртное", – подчеркнули спасатели.