По Алтайскому краю вновь ударит 30-градусная жара
Спасатели призвали не находиться долго под солнцем и носить головной убор
22 июля 2024, 15:00, ИА Амител
Жара / Источник фото: unsplash.com
В Алтайском крае с 23 по 29 июля вновь ожидается экстремальная жара, предупредили в телеграм-канале регионального МЧС.
"С 23 по 29 июля местами ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30°С", – говорится в сообщении.
В ведомстве призвали не находиться долго на солнце, носить светлую одежду и головной убор, пить больше воды, а также быть аккуратнее на водоемах.
"Безопаснее всего загорать до 11 часов утра и после 17 часов дня. Пользуйтесь защитным кремом. Не употребляйте спиртное", – подчеркнули спасатели.
15:07:45 22-07-2024
Noooooo!!!...
15:30:41 22-07-2024
Жара это хорошо, вот только комаров бы ещё побольше , да мошек.
15:44:09 22-07-2024
Сергей (15:30:41 22-07-2024) Жара это хорошо, вот только комаров бы ещё побольше , да мош... И не говорите...Их в последнее время что- то все меньше и меньше... Печаль, да и только!)
15:41:59 22-07-2024
глупый пингвин робко прячет
тело жырное в утесах,
только гордый Буревестник
реет смело и свободно
над расплавленным асфальтом.
21:15:24 22-07-2024
стрекоза вылетела вот и меньше гнуса стало, а без пива в такую жару пусть сами советчики отдыхают на берегу)))
23:54:22 22-07-2024
Лето короткое в Сибири. Пусть жарит подольше! Зимой остынем...
06:47:40 23-07-2024
Нытикам лишь бы ныть. То жарко, плохо, то холодно, плохо. Сидели бы в своих елбанках на печках и радовались. Чего вас в город-то потащило? Ну не нужны вы тут. Толльо гадить и разрушать способны.