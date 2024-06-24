В Алтайском крае за сутки потушили 26 пожаров

В регионе продолжает сохраняться высокая и чрезвычайная пожароопасность

24 июня 2024, 09:45, ИА Амител

Природный пожар / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за 23 июня потушили 26 пожаров, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"За минувшие сутки, 23 июня, в Алтайском крае ликвидировано 26 пожаров, 9 из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировано 8 пожаров", – говорится в сообщении.

До 28 июня в регионе ожидается аномально жаркая погода с температурой до 35 градусов и выше. По 24 июня включительно в Ключевском районе прогнозируется чрезвычайная пожароопасность (5 класса), а местами будет высокая (4 класса). При этом не исключено, что эти предупреждения продлят.

Накануне в Барнауле потушили частный дом на улице Никитина.