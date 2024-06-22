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Вильфанд предупредил жителей Алтайского края о 40-градусной жаре

По словам метеоролога, такая погода очень негативно влияет на человека

22 июня 2024, 18:15, ИА Амител

Подсолнухи / Источник фото: unsplash.com
Подсолнухи / Источник фото: unsplash.com

Опасно жаркая погода прогнозируется в ближайшие дни в Алтайском крае, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, "начиная с субботы и до конца рабочей недели" жара 30-36 градусов ожидается в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровская областях, а также на юге Красноярского края, в Хакасии и Тыве.

При этом в Алтайском крае будет еще жарче – до плюс 40 градусов.

"Это очень опасно, потому что есть такой термин "волна тепла", он означает, что в летний период температура выше нормы на 7-9 градусов. Исследования показывают, что это очень негативно влияет на человека", – рассказал он.

В связи с аномально высокими температурами в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение. Оно действует до 28 июня.

Алтайский край Погода прогнозы

Комментарии 3

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Евгений

22:26:17 22-06-2024

А недавно обещали что Июнь и июль холодный и дождливый будет,... И вот опять ошиблись)))

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Yuriy

12:47:13 23-06-2024

22 июля 1953 года t38,2° - самая высокая температура в Алтайском крае.

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Гость

17:44:34 23-06-2024

Yuriy (12:47:13 23-06-2024) 22 июля 1953 года t38,2° - самая высокая температура в Алтай... юрик, на календаре июНь.

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