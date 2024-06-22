Вильфанд предупредил жителей Алтайского края о 40-градусной жаре

По словам метеоролога, такая погода очень негативно влияет на человека

22 июня 2024, 18:15, ИА Амител

Подсолнухи / Источник фото: unsplash.com

Опасно жаркая погода прогнозируется в ближайшие дни в Алтайском крае, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, "начиная с субботы и до конца рабочей недели" жара 30-36 градусов ожидается в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровская областях, а также на юге Красноярского края, в Хакасии и Тыве.

При этом в Алтайском крае будет еще жарче – до плюс 40 градусов.

"Это очень опасно, потому что есть такой термин "волна тепла", он означает, что в летний период температура выше нормы на 7-9 градусов. Исследования показывают, что это очень негативно влияет на человека", – рассказал он.

В связи с аномально высокими температурами в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение. Оно действует до 28 июня.