Вильфанд предупредил жителей Алтайского края о 40-градусной жаре
По словам метеоролога, такая погода очень негативно влияет на человека
22 июня 2024, 18:15, ИА Амител
Опасно жаркая погода прогнозируется в ближайшие дни в Алтайском крае, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, "начиная с субботы и до конца рабочей недели" жара 30-36 градусов ожидается в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровская областях, а также на юге Красноярского края, в Хакасии и Тыве.
При этом в Алтайском крае будет еще жарче – до плюс 40 градусов.
"Это очень опасно, потому что есть такой термин "волна тепла", он означает, что в летний период температура выше нормы на 7-9 градусов. Исследования показывают, что это очень негативно влияет на человека", – рассказал он.
В связи с аномально высокими температурами в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение. Оно действует до 28 июня.
22:26:17 22-06-2024
А недавно обещали что Июнь и июль холодный и дождливый будет,... И вот опять ошиблись)))
12:47:13 23-06-2024
22 июля 1953 года t38,2° - самая высокая температура в Алтайском крае.
17:44:34 23-06-2024
Yuriy (12:47:13 23-06-2024) 22 июля 1953 года t38,2° - самая высокая температура в Алтай... юрик, на календаре июНь.