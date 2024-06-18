В Алтайском крае за сутки потушили 33 пожара

С каждым днем возгораний в регионе случается все больше

18 июня 2024, 13:15, ИА Амител

Пожарные МЧС России / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за 17 июня потушили 33 пожара, шесть из них ликвидировали в Барнауле, сообщили в МЧС региона.

"За минувшие сутки в Алтайском крае ликвидировано 33 пожара, шесть из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировано шесть пожаров", – говорится в сообщении.

Тем самым в крае продолжает расти количество пожаров. Для сравнения: 14 июня в регионе потушили 10 возгораний, 15 июня – 22, а 16 июня – уже 30.

В западных районах Алтайского края по 21 июня сохраняется высокая пожароопасность. Спасатели предупреждали, что из-за установившейся местами сухой погоды возможно увеличение числа возгораний.