Ребенок погиб во время пожара в Алтайском селе

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности

16 июня 2024, 12:35, ИА Амител

Огонь / Фото: pxhere.com/ru/photo/1154995

Восьмилетний мальчик погиб при пожаре в селе Солонешном в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональном СК.

Возгорание произошло в ночь на 16 июня. Загорелся дом, где проживала многодетная семья.

Мать и двое детей смогли выбраться наружу, но третий остался внутри и погиб.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

По предварительным данным, причина возгорания – замыкание электропроводки.