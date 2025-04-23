В Алтайском крае за сутки потушили 34 пожара

Почти треть возгораний пришлась на жилую застройку

23 апреля 2025, 09:31, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

В Алтайском крае за 22 апреля потушили 34 пожара, 11 из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали пять возгораний, сообщили в МЧС региона.

Один из пожаров случился в Шелаболихе. Там на улице Пугачева горел частный дом. Пройденная огнем площадь составила около 90 кв. м – повреждены кровля, стены, потолочные перекрытия и вещи хозяев. Пострадавших нет. Работали 11 специалистов и пять единиц техники.

"Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи", – рассказали в ведомстве.

Ранее в Камне-на-Оби на двух частных подворьях произошел пожар, в результате которого погиб мужчина. Также была спасена пожилая женщина.