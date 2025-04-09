В Алтайском крае за сутки потушили 57 пожаров

Большинство возгораний — ландшафтные

09 апреля 2025, 09:31, ИА Амител

Фото: mikhail serdyukov / unsplash.om

В Алтайском крае за 8 апреля потушили 57 пожаров, сообщили в МЧС региона.

Из этого числа только четыре возгорания пришлись на жилой сектор. В Барнауле ликвидировали пять пожаров.

Один из них потушили в Бийске. Там по улице 5-й Нижнецесовской на частном подворье горела баня. Огонь повредил потолочное перекрытие.

На месте работали восемь специалистов и две автоцистерны. Раненых нет.

"Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи", – рассказали в ведомстве.

С 7 апреля в Волчихинском, Егорьевском, Ключевском, Михайловском, Рубцовском и Угловском районах Алтайского края начался пожароопасный сезон. На остальной территории он стартует с 11-го числа.