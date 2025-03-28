В Алтайском крае за сутки вспыхнуло 16 пожаров

Почти половина возгораний пришлась на жилой сектор

28 марта 2025, 09:45, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

В Алтайском крае за 27 марта потушили 16 пожаров, семь из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали три возгорания.

Как сообщили в МЧС региона, один из пожаров случился в селе Бобровка Первомайского района. Там горели дом и баня на 80 "квадратах".

В результате инцидента строения были серьезно повреждены огнем. На месте работали 14 специалистов и пять автоцистерн.

"Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи", – указали в ведомстве.

В Барнауле 27 марта на улице Взлетной потушили пожар в квартире на 15-м этаже. Обошлось без пострадавших.