Жителей Алтайского края предупредили о высокой пожароопасности
Из-за жаркой, сухой и ветреной погоды возможно увеличение количества пожаров
23 сентября 2024, 19:00, ИА Амител
Природный пожар / Фото: unsplash.com
Высокая пожароопасность 4-го класса ожидается на большей части Алтайского края с 24 по 27 сентября, сообщили в МЧС региона.
"Высокий класс горимости прогнозируется на территории 32 муниципальных округов. В связи с установившейся жаркой, сухой и ветреной погодой возможно увеличение количества пожаров", – говорится в публикации.
Спасатели призвали не жечь костры, не бросать непотушенные спички и сигареты, а также не позволять детям играть с огнем.
По данным синоптиков, с 24 сентября в Барнауле похолодает, а уже 28-го числа ожидается дождь со снегом.
Комментарии 0