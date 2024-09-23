Жителей Алтайского края предупредили о высокой пожароопасности

Из-за жаркой, сухой и ветреной погоды возможно увеличение количества пожаров

23 сентября 2024, 19:00, ИА Амител

Природный пожар / Фото: unsplash.com

Высокая пожароопасность 4-го класса ожидается на большей части Алтайского края с 24 по 27 сентября, сообщили в МЧС региона.

"Высокий класс горимости прогнозируется на территории 32 муниципальных округов. В связи с установившейся жаркой, сухой и ветреной погодой возможно увеличение количества пожаров", – говорится в публикации.

Спасатели призвали не жечь костры, не бросать непотушенные спички и сигареты, а также не позволять детям играть с огнем.

По данным синоптиков, с 24 сентября в Барнауле похолодает, а уже 28-го числа ожидается дождь со снегом.