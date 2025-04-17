В Алтайском крае за сутки вспыхнуло 53 пожара
Лишь небольшая часть пришлась на жилую застройку
17 апреля 2025, 11:11, ИА Амител
В Алтайском крае за 16 апреля потушили 53 пожара, сообщили в МЧС региона.
Из этого числа семь возгораний произошли в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали шесть пожаров.
Одно из таких происшествий случилось в поселке Алейском Алейского района, где горел двухквартирный дом.
На месте работали семь специалистов на двух единицах техники. Огонь потушили на семи "квадратах", пострадали стена и потолок.
"Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления", – указали в МЧС.
11 апреля на территории всего Алтайского края начал действовать особый противопожарный режим. В этот период нельзя жечь костры, мусор и сухую траву. Также следует воздержаться от посещения лесов.
13:54:41 17-04-2025
сейчас ветер раздует все еще круче. эхъ