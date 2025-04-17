В Алтайском крае за сутки вспыхнуло 53 пожара

Лишь небольшая часть пришлась на жилую застройку

17 апреля 2025, 11:11, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

В Алтайском крае за 16 апреля потушили 53 пожара, сообщили в МЧС региона.

Из этого числа семь возгораний произошли в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали шесть пожаров.

Одно из таких происшествий случилось в поселке Алейском Алейского района, где горел двухквартирный дом.

На месте работали семь специалистов на двух единицах техники. Огонь потушили на семи "квадратах", пострадали стена и потолок.

"Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления", – указали в МЧС.

11 апреля на территории всего Алтайского края начал действовать особый противопожарный режим. В этот период нельзя жечь костры, мусор и сухую траву. Также следует воздержаться от посещения лесов.