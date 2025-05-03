В Алтайском крае за сутки вспыхнуло 82 пожара

Меньшая часть возгораний пришлась на жилую застройку

03 мая 2025, 09:40, ИА Амител

Пожар в Егорьевском районе / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае за 2 мая потушили 82 пожара, семь из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали 15 возгораний, сообщили в МЧС региона.

Один из пожаров случился в селе Токарево Новичихинского района – там горел частный дом.

Огонь прошелся по площади 98 кв. м и повредил стены и потолочные перекрытия. Погибших и пострадавших нет.

"Предварительная причина происшествия – неосторожное обращение с огнем", – говорится в сообщении.

Ранее в Барнауле вспыхнул пожар в трамвае, в котором находились 20 пассажиров.