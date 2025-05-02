В алтайском селе из-за печи сгорели баня, сарай и гараж

Огонь полыхал на площади 100 "квадратов"

02 мая 2025, 09:30, ИА Амител

Горящая баня, пожар / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В селе Троицкое на одном из участков произошел пожар в надворных постройках: в бане, сарае и гараже под одной кровлей. Об этом сообщает МЧС Алтайского края.

На момент прибытия спасателей строения полыхали открытым огнем. На месте работали три пожарных расчета, звено газодымозащитников. Площадь пожара составила порядка 100 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

"Предварительная причина происшествия – нарушение правил безопасности при эксплуатации печи", – рассказали спасатели.

В Алтайском крае за сутки 1 мая вспыхнуло 67 пожаров, семь из них – в жилом секторе. В Барнауле потушили 13 пожаров.

Ранее в Барнауле вспыхнул пожар в трамвае, в котором находились 20 пассажиров.