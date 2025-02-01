В Алтайском крае заболеваемость ОРВИ за неделю подскочила почти на 20%
Среди зараженных отмечается в том числе циркуляция метапневмовирусов
01 февраля 2025, 20:30, ИА Амител
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
В Алтайском крае за четвертую неделю 2025 года выявили 22,5 тысячи случаев заражения ОРВИ, сообщили в Роспотребнадзоре региона.
Это выше результата прошлой недели на 19,8%.
Среди заболевших отмечается циркуляция гриппа В, а также рино- и метапневмовирусов.
Жителей просят соблюдать меры профилактики, при недомогании обращаться к врачу, а также тщательно следить за самочувствием своих детей и отправлять их в школы и детсады только здоровыми.
Ранее рассказали, что такое метапневмовирус и чем он опасен.
22:18:50 01-02-2025
в школе каждый второй в соплях и с кашлем, в том числе УЧИТЕЛЯ!
15:18:45 02-02-2025
Гость (22:18:50 01-02-2025) в школе каждый второй в соплях и с кашлем, в том числе УЧИТЕ...
Ага, а админисрация школ упорно закрывает на это глаза не отправляет классы на карантин.
15:33:01 02-02-2025
Гость (22:18:50 01-02-2025) в школе каждый второй в соплях и с кашлем, в том числе УЧИТЕ... И не только в школе. Раньше вводили карантин при превышении порога по Орви. А теперь после ковида- вообще боятся где- либо вводить, вдруг недовольные будут . У нас же менталитет такой лучше буду болеть и перезаражу еще массу народу, чем маску надену...Ни в мед. учреждениях, ни в торговле не введены меры.