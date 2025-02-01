В Алтайском крае заболеваемость ОРВИ за неделю подскочила почти на 20%

Среди зараженных отмечается в том числе циркуляция метапневмовирусов

01 февраля 2025, 20:30, ИА Амител

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В Алтайском крае за четвертую неделю 2025 года выявили 22,5 тысячи случаев заражения ОРВИ, сообщили в Роспотребнадзоре региона.

Это выше результата прошлой недели на 19,8%.

Среди заболевших отмечается циркуляция гриппа В, а также рино- и метапневмовирусов.

Жителей просят соблюдать меры профилактики, при недомогании обращаться к врачу, а также тщательно следить за самочувствием своих детей и отправлять их в школы и детсады только здоровыми.

Ранее рассказали, что такое метапневмовирус и чем он опасен.