В Алтайском крае закрыли две дороги регионального значения

Причиной стал сильный шквалистый ветер

22 января 2025, 21:00, ИА Амител

Фото: Julian Wirth / unsplash.com

В Алтайском крае для всех видов транспорта закрыты дороги регионального значения. Об этом со ссылкой на данные "Алтайавтодора" сообщили в региональном МЧС.

Из-за метели и шквалистого ветра закрыты следующие дороги:

К-09 Поспелиха – Курья – Третьяково (от с. Курья до границы с республикой Казахстан, с 64 по 169 км);

К-03 Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области (от Змеиногорска до Рубцовска, с 0 по 71 км).

Спасатели призывают автомобилистов быть осторожными и выбирать скоростной режим в соответствии с погодными и дорожными условиями. В МЧС напоминают, что следует быть особенно внимательными на участках с работающей техникой.

"Спасатели МЧС России продолжают оказывать помощь гражданам в сложившихся обстоятельствах", – отметили в публикации.

Для получения помощи и информации о состоянии проезда можно обратиться по номерам телефонов дежурных служб:

дежурный ФКУ Упрдор "Алтай": 8-962-815-98-69;

8-962-815-98-69; дежурный КГКУ "Алтайавтодор": +7 (3852) 507-512, 8-800-222-3169;

+7 (3852) 507-512, 8-800-222-3169; дежурный УГИБДД: +7 (3852) 39-35-86;

+7 (3852) 39-35-86; единый номер вызова службы спасения: 112.

21 января в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за метелей и усиления ветра до 30 м/с. Сутки 22 января и в ночь на 23-е в регионе также ожидаются осадки.