Сильный ветер под 80 км/ч несколько дней будет "метелить" Алтайский край
23 января температура резко понизится до -23 градусов
21 января 2025, 11:52, ИА Амител
В Алтайском крае как минимум три дня, до 24 января, будут метели и ветер с порывами до 24 м/с, сообщает региональный Гидрометцентр.
Днем 21 января на большей части территории края будет небольшой снег, мокрый снег, по югу с дождем, местами метели, возможны гололедные явления. На дорогах местами гололедица.
"Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 16-21 м/с", – предупреждают синоптики.
В среду, 22 января, будет небольшой, местами умеренный, в предгорьях местами сильный снег, по югу с дождем, местами гололедные явления, метели. На дорогах местами сильная гололедица. Порывы ветра будут достигать 24 м/с.
В четверг, 23 января, ожидается небольшой снег, местами метели. На дорогах также местами сильная гололедица. Порывы ветра будут достигать 22 м/с.
Температура днем 21 и 22 января будет в переделах -1...+5 градусов, а 23-го числа резко понизится до -12...-17 градусов, местами ожидается -18...-23 градуса.
Напомним, 21 января штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае из-за метелей и усиления ветра.
11:57:07 21-01-2025
здесь или морозы под -30 или жара месяцами под +30 или тайфуны под 30 м/с.
из 365 дней в году может дней 60 наберется, когда на улице просто нормально, все остальные 300 дней как ролик в телефоне, можно просто проматывать, без всяких сожалений.
21:11:56 21-01-2025
Гость (11:57:07 21-01-2025) здесь или морозы под -30 или жара месяцами под +30 или тайфу... Сразу видно, что Вы нигде не бывали - срочно покупайте путевку и бегом смотреть Мир - а то так и не узнаете, что много где или также или еще хуже