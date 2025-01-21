23 января температура резко понизится до -23 градусов

21 января 2025, 11:52, ИА Амител

Метель в городе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае как минимум три дня, до 24 января, будут метели и ветер с порывами до 24 м/с, сообщает региональный Гидрометцентр.

Днем 21 января на большей части территории края будет небольшой снег, мокрый снег, по югу с дождем, местами метели, возможны гололедные явления. На дорогах местами гололедица.

"Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 16-21 м/с", – предупреждают синоптики.

В среду, 22 января, будет небольшой, местами умеренный, в предгорьях местами сильный снег, по югу с дождем, местами гололедные явления, метели. На дорогах местами сильная гололедица. Порывы ветра будут достигать 24 м/с.

В четверг, 23 января, ожидается небольшой снег, местами метели. На дорогах также местами сильная гололедица. Порывы ветра будут достигать 22 м/с.

Температура днем 21 и 22 января будет в переделах -1...+5 градусов, а 23-го числа резко понизится до -12...-17 градусов, местами ожидается -18...-23 градуса.

Напомним, 21 января штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае из-за метелей и усиления ветра.