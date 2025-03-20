В Алтайском крае закрыли все ледовые переправы, кроме одной
Меру приняли из-за потепления и активного таяния льда
20 марта 2025, 12:41, ИА Амител
В Алтайском крае на 20 марта остается открытой только одна ледовая переправа, сообщили в МЧС региона.
Из-за резкого потепления с четверга закрыли сразу три ледовых дороги в Усть-Пристанском и Каменском районах:
- от села Усть-Пристань до села Чеканиха;
- от Вяткино до Клепиково;
- от Камня-на-Оби до Островной.
"На данный момент по-прежнему остается открытой только одна ледовая переправа в Быстроистокском районе – от села Быстрый Исток до села Акутиха. Грузоподъемность – до 6 тонн", – рассказали в ведомстве.
Накануне синоптик Александр Люцигер сообщил, что в крае началось "достаточно продолжительное потепление", которое продлится до 23 марта.
Период интенсивного снеготаяния, по предварительному прогнозу, ожидается только в конце первой декады апреля.
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