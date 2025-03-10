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Как вести себя на весеннем льду, который становится все тоньше и слабее? Инструкция

Подтаявший лед может обрушиться, даже не издав характерного предупредительного треска

10 марта 2025, 09:40, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Весенний лед очень опасен. Несмотря на многочисленные предупреждения спасателей, множество людей ежегодно гибнет из-за выхода на водоемы. Причиной чаще всего становится безответственное поведение и несоблюдение мер безопасности, напоминают в городском управлении по делам ГОЧС.

Нужно четко понимать, на какой лед можно выходить, а на какой нет. Кроме того, следует быть готовым помочь человеку, попавшему в беду.

О том, как вести себя на весеннем льду и что делать, если на ваших глазах произошел несчастный случай, – в материале amic.ru.

1

Чем опасен и коварен весенний лед?

Изображение: amic.ru / Использовано фото МЧС Алтайского края
Опасность весеннего льда в том, что он ослабевает еще задолго до вскрытия водоемов. Даже тот, который внешне выглядит крепким, на самом деле может быть хрупким и пористым. Вес человека он выдержать уже не способен.
Особое внимание в городском управлении ГОЧС уделяют безопасности детей, которые страдают чаще всего.
"Родители, не допускайте детей к водоемам без надзора взрослых, особенно во время ледохода, предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки или озера. Помните, что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с детьми", – напоминают в управлении.Без присмотра родителей детям запрещено не только выходить на замерзшие водоемы, но и даже играть вблизи них.
Для взрослых существуют строгие правила, которые нужно обязательно соблюдать при посещении замерзших водоемов и использовании ледовых переправ. Только так вы можете себя обезопасить.
2

На какой лед ни в коем случае нельзя выходить?

Изображение: amic.ru / Использовано фото МЧС Алтайского края
Лед, скорее всего, прочный, если:
  • он имеет зеленоватый или синеватый оттенок;
  • это открытый участок без снега.
Тонкий и опасный лед можно определить по следующим признакам:
  • цвет – молочно-мутный или серый;
  • если лед пористый, то он может обрушиться даже без характерного предупреждающего треска;
  • на участках, покрытых снегом, лед обычно тоньше;
  • на водоемах с течением лед, как правило, более тонкий, как и на глубоких и открытых для ветра местах;
  • ни в коем случае нельзя наступать на лед вблизи мест сброса жидкостей предприятий;
  • в местах, где растут камыши и другие водные растения, лед тоже чаще всего тонкий.
3

Как нужно вести себя на замерзшем водоеме?

Изображение: amic.ru / Использовано фото МЧС Алтайского края
Прежде всего, на лед ни в коем случае нельзя выходить в состоянии алкогольного опьянения. Также на замерзших водоемах нельзя бегать и собираться большим количеством людей. Запрещено находиться на ледяной поверхности в темное время суток или при недостаточной видимости.
Кроме того, существуют следующие правила поведения на льду:
переходить замерзшую реку можно только через специально оборудованную переправу;
если водоем все же приходится переходить пешком, нужно идти по уже проторенным тропам. Если вас несколько, держитесь на расстоянии не менее пяти метров друг от друга;
ни в коем случае не проверяйте лед на прочность ударом ноги или тяжелого предмета;
если вы оказались на тонком льду, то нужно очень медленно развернуться и возвращаться скользящими шагами. Идите той же дорогой, которой пришли: там лед уже проверен.

При посещении водоема лучше взять с собой веревку или шнур длиной от 20 метров с грузом на конце. Это приспособление поможет вытащить товарища, если он провалится под лед.

Рюкзак лучше повесить на одно плечо. Так вы сможете быстро его сбросить, если провалитесь под лед.

Помните: оказавшись в воде с температурой ниже двух градусов, вы можете умереть за 15 минут. Поэтому нужно быть максимально осторожным, а в случае ЧП не теряться и действовать максимально быстро.

4

Как правильно передвигаться на автомобиле по ледовой переправе?

Изображение: amic.ru / Использовано фото МЧС Алтайского края
Прежде всего, необходимо внимательно изучить все информационные знаки, установленные перед переправой. Эти требования нужно обязательно выполнять. В темное время и при плохой видимости лучше вообще не выезжать на лед.
  • Ремни безопасности должны быть отстегнуты, чтобы вы могли быстро покинуть машину в случае опасности;
  • на лед нужно выезжать медленно, без толчков и торможений. Останавливаться запрещено;
  • не передвигайтесь рывками, не разворачивайтесь и не обгоняйте другие автомобили во время движения по переправе;
  • ни в коем случае не превышайте максимальную грузоподъемность, которую предусматривает переправа;
  • выезжать на переправу при плохой видимости запрещено.
5

Что делать, если автомобиль оказался в воде?

Изображение: amic.ru / Использовано фото МЧС Алтайского края
Если лед треснул и ваш автомобиль оказался в воде, то действовать надо максимально быстро.
  • Первым делом спасайте детей. Ребенка нужно прижать к себе спиной и зажать ему рукой нос и рот;
  • постарайтесь покинуть автомобиль, пока он еще держится на плаву. Выбирайтесь через боковые окна: если вы откроете дверь, авто пойдет ко дну намного быстрее;
  • перед тем как покинуть машину, сделайте несколько глубоких вдохов. Также следует сбросить всю тяжелую одежду и обувь.
6

Как спастись, если вы провалились под лед?

Изображение: amic.ru / Использовано фото МЧС Алтайского края

Ни в коем случае не поддавайтесь панике: резкие движения только усугубят ситуацию. Нужно успокоить дыхание и затем постараться максимально быстро выбраться.

  • Широко раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку;
  • выбирайте тот край провала, где течение не будет уносить вас под лед;
  • осторожно, стараясь не обломать кромку, медленно выбирайтесь на поверхность, наползая на лед грудью. Забросьте сначала одну ногу, а затем вторую;
  • если кромка льда выдержала, медленно откатывайтесь от полыньи и ползите к берегу. Спасайтесь тем же путем, что и пришли.
7

Как помочь человеку, который провалился под лед на ваших глазах?

Изображение: amic.ru / Использовано фото МЧС Алтайского края
Подавать пострадавшему руку – очень плохой вариант. Нагрузка на лед при вашем приближении к кромке возрастет: вы рискуете провалиться сами.
  • Лучше вооружитесь длиной палкой или веревкой. Как вариант, можно соединить несколько шарфов или ремней;
  • к полынье нужно не подходить, а осторожно подползать, широко раскинув руки;
  • крикните пострадавшему, что уже идете на помощь, – это подбодрит его и придаст сил;
  • если есть возможность, подложите под себя доску, фанеру или лыжи. Это распределит нагрузку на лед и уменьшит вероятность его обрушения;
  • шест или веревку нужно подать пострадавшему на расстоянии трех-четырех метров;
  • как только вытащите человека, вместе постарайтесь как можно скорее выбраться ползком в безопасную зону;
  • пострадавшего нужно как можно скорее доставить в теплое помещение. Переоденьте его в сухую одежду. Можно укутать человека полиэтиленом – это создаст эффект парника и согреет его;
  • обязательно вызовите скорую помощь.
Трескающийся лед на Оби / Фото: amic.ru

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Комментарии 2

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Гость

09:57:26 10-03-2025

Посмотрите сколько рыбаков сидит по водоёмам. И всем пофиг, треснет лед или не треснет. В ожидании поклёвки чебака, разум затмевается.

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Кхм...

12:01:50 10-03-2025

Гость (09:57:26 10-03-2025) Посмотрите сколько рыбаков сидит по водоёмам. И всем пофиг, ... Ну так и вы подходите, присаживайтесь. Кто вам рыбачить не даёт?

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