Как вести себя на весеннем льду, который становится все тоньше и слабее? Инструкция
Подтаявший лед может обрушиться, даже не издав характерного предупредительного треска
10 марта 2025, 09:40, ИА Амител
Весенний лед очень опасен. Несмотря на многочисленные предупреждения спасателей, множество людей ежегодно гибнет из-за выхода на водоемы. Причиной чаще всего становится безответственное поведение и несоблюдение мер безопасности, напоминают в городском управлении по делам ГОЧС.
Нужно четко понимать, на какой лед можно выходить, а на какой нет. Кроме того, следует быть готовым помочь человеку, попавшему в беду.
О том, как вести себя на весеннем льду и что делать, если на ваших глазах произошел несчастный случай, – в материале amic.ru.
Чем опасен и коварен весенний лед?
На какой лед ни в коем случае нельзя выходить?
- он имеет зеленоватый или синеватый оттенок;
- это открытый участок без снега.
- цвет – молочно-мутный или серый;
- если лед пористый, то он может обрушиться даже без характерного предупреждающего треска;
- на участках, покрытых снегом, лед обычно тоньше;
- на водоемах с течением лед, как правило, более тонкий, как и на глубоких и открытых для ветра местах;
- ни в коем случае нельзя наступать на лед вблизи мест сброса жидкостей предприятий;
- в местах, где растут камыши и другие водные растения, лед тоже чаще всего тонкий.
Как нужно вести себя на замерзшем водоеме?
При посещении водоема лучше взять с собой веревку или шнур длиной от 20 метров с грузом на конце. Это приспособление поможет вытащить товарища, если он провалится под лед.
Рюкзак лучше повесить на одно плечо. Так вы сможете быстро его сбросить, если провалитесь под лед.
Помните: оказавшись в воде с температурой ниже двух градусов, вы можете умереть за 15 минут. Поэтому нужно быть максимально осторожным, а в случае ЧП не теряться и действовать максимально быстро.
Как правильно передвигаться на автомобиле по ледовой переправе?
- Ремни безопасности должны быть отстегнуты, чтобы вы могли быстро покинуть машину в случае опасности;
- на лед нужно выезжать медленно, без толчков и торможений. Останавливаться запрещено;
- не передвигайтесь рывками, не разворачивайтесь и не обгоняйте другие автомобили во время движения по переправе;
- ни в коем случае не превышайте максимальную грузоподъемность, которую предусматривает переправа;
- выезжать на переправу при плохой видимости запрещено.
Что делать, если автомобиль оказался в воде?
- Первым делом спасайте детей. Ребенка нужно прижать к себе спиной и зажать ему рукой нос и рот;
- постарайтесь покинуть автомобиль, пока он еще держится на плаву. Выбирайтесь через боковые окна: если вы откроете дверь, авто пойдет ко дну намного быстрее;
- перед тем как покинуть машину, сделайте несколько глубоких вдохов. Также следует сбросить всю тяжелую одежду и обувь.
Как спастись, если вы провалились под лед?
Ни в коем случае не поддавайтесь панике: резкие движения только усугубят ситуацию. Нужно успокоить дыхание и затем постараться максимально быстро выбраться.
- Широко раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку;
- выбирайте тот край провала, где течение не будет уносить вас под лед;
- осторожно, стараясь не обломать кромку, медленно выбирайтесь на поверхность, наползая на лед грудью. Забросьте сначала одну ногу, а затем вторую;
- если кромка льда выдержала, медленно откатывайтесь от полыньи и ползите к берегу. Спасайтесь тем же путем, что и пришли.
Как помочь человеку, который провалился под лед на ваших глазах?
- Лучше вооружитесь длиной палкой или веревкой. Как вариант, можно соединить несколько шарфов или ремней;
- к полынье нужно не подходить, а осторожно подползать, широко раскинув руки;
- крикните пострадавшему, что уже идете на помощь, – это подбодрит его и придаст сил;
- если есть возможность, подложите под себя доску, фанеру или лыжи. Это распределит нагрузку на лед и уменьшит вероятность его обрушения;
- шест или веревку нужно подать пострадавшему на расстоянии трех-четырех метров;
- как только вытащите человека, вместе постарайтесь как можно скорее выбраться ползком в безопасную зону;
- пострадавшего нужно как можно скорее доставить в теплое помещение. Переоденьте его в сухую одежду. Можно укутать человека полиэтиленом – это создаст эффект парника и согреет его;
- обязательно вызовите скорую помощь.
09:57:26 10-03-2025
Посмотрите сколько рыбаков сидит по водоёмам. И всем пофиг, треснет лед или не треснет. В ожидании поклёвки чебака, разум затмевается.
12:01:50 10-03-2025
Гость (09:57:26 10-03-2025) Посмотрите сколько рыбаков сидит по водоёмам. И всем пофиг, ... Ну так и вы подходите, присаживайтесь. Кто вам рыбачить не даёт?