Как вести себя на весеннем льду, который становится все тоньше и слабее? Инструкция

Подтаявший лед может обрушиться, даже не издав характерного предупредительного треска

10 марта 2025, 09:40, ИА Амител

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Весенний лед очень опасен. Несмотря на многочисленные предупреждения спасателей, множество людей ежегодно гибнет из-за выхода на водоемы. Причиной чаще всего становится безответственное поведение и несоблюдение мер безопасности, напоминают в городском управлении по делам ГОЧС.

Нужно четко понимать, на какой лед можно выходить, а на какой нет. Кроме того, следует быть готовым помочь человеку, попавшему в беду.

О том, как вести себя на весеннем льду и что делать, если на ваших глазах произошел несчастный случай, – в материале amic.ru.

1 Чем опасен и коварен весенний лед? Изображение: amic.ru / Использовано фото МЧС Алтайского края Опасность весеннего льда в том, что он ослабевает еще задолго до вскрытия водоемов. Даже тот, который внешне выглядит крепким, на самом деле может быть хрупким и пористым. Вес человека он выдержать уже не способен. Особое внимание в городском управлении ГОЧС уделяют безопасности детей, которые страдают чаще всего. "Родители, не допускайте детей к водоемам без надзора взрослых, особенно во время ледохода, предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки или озера. Помните, что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с детьми", – напоминают в управлении. Без присмотра родителей детям запрещено не только выходить на замерзшие водоемы, но и даже играть вблизи них. Для взрослых существуют строгие правила, которые нужно обязательно соблюдать при посещении замерзших водоемов и использовании ледовых переправ. Только так вы можете себя обезопасить.

2 На какой лед ни в коем случае нельзя выходить? Изображение: amic.ru / Использовано фото МЧС Алтайского края Лед, скорее всего, прочный, если: он имеет зеленоватый или синеватый оттенок;

это открытый участок без снега. Тонкий и опасный лед можно определить по следующим признакам: цвет – молочно-мутный или серый;

если лед пористый, то он может обрушиться даже без характерного предупреждающего треска;

на участках, покрытых снегом, лед обычно тоньше;

на водоемах с течением лед, как правило, более тонкий, как и на глубоких и открытых для ветра местах;

ни в коем случае нельзя наступать на лед вблизи мест сброса жидкостей предприятий;

в местах, где растут камыши и другие водные растения, лед тоже чаще всего тонкий.

3 Как нужно вести себя на замерзшем водоеме? Изображение: amic.ru / Использовано фото МЧС Алтайского края Прежде всего, на лед ни в коем случае нельзя выходить в состоянии алкогольного опьянения. Также на замерзших водоемах нельзя бегать и собираться большим количеством людей. Запрещено находиться на ледяной поверхности в темное время суток или при недостаточной видимости. Кроме того, существуют следующие правила поведения на льду: переходить замерзшую реку можно только через специально оборудованную переправу; если водоем все же приходится переходить пешком, нужно идти по уже проторенным тропам. Если вас несколько, держитесь на расстоянии не менее пяти метров друг от друга; ни в коем случае не проверяйте лед на прочность ударом ноги или тяжелого предмета; если вы оказались на тонком льду, то нужно очень медленно развернуться и возвращаться скользящими шагами. Идите той же дорогой, которой пришли: там лед уже проверен. При посещении водоема лучше взять с собой веревку или шнур длиной от 20 метров с грузом на конце. Это приспособление поможет вытащить товарища, если он провалится под лед. Рюкзак лучше повесить на одно плечо. Так вы сможете быстро его сбросить, если провалитесь под лед. Помните: оказавшись в воде с температурой ниже двух градусов, вы можете умереть за 15 минут. Поэтому нужно быть максимально осторожным, а в случае ЧП не теряться и действовать максимально быстро.

4 Как правильно передвигаться на автомобиле по ледовой переправе? Изображение: amic.ru / Использовано фото МЧС Алтайского края Прежде всего, необходимо внимательно изучить все информационные знаки, установленные перед переправой. Эти требования нужно обязательно выполнять. В темное время и при плохой видимости лучше вообще не выезжать на лед. Ремни безопасности должны быть отстегнуты, чтобы вы могли быстро покинуть машину в случае опасности;

на лед нужно выезжать медленно, без толчков и торможений. Останавливаться запрещено;

не передвигайтесь рывками, не разворачивайтесь и не обгоняйте другие автомобили во время движения по переправе;

ни в коем случае не превышайте максимальную грузоподъемность, которую предусматривает переправа;

выезжать на переправу при плохой видимости запрещено.

5 Что делать, если автомобиль оказался в воде? Изображение: amic.ru / Использовано фото МЧС Алтайского края Если лед треснул и ваш автомобиль оказался в воде, то действовать надо максимально быстро. Первым делом спасайте детей. Ребенка нужно прижать к себе спиной и зажать ему рукой нос и рот;

постарайтесь покинуть автомобиль, пока он еще держится на плаву. Выбирайтесь через боковые окна: если вы откроете дверь, авто пойдет ко дну намного быстрее;

перед тем как покинуть машину, сделайте несколько глубоких вдохов. Также следует сбросить всю тяжелую одежду и обувь.

6 Как спастись, если вы провалились под лед? Изображение: amic.ru / Использовано фото МЧС Алтайского края Ни в коем случае не поддавайтесь панике: резкие движения только усугубят ситуацию. Нужно успокоить дыхание и затем постараться максимально быстро выбраться. Широко раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку;

выбирайте тот край провала, где течение не будет уносить вас под лед;

осторожно, стараясь не обломать кромку, медленно выбирайтесь на поверхность, наползая на лед грудью. Забросьте сначала одну ногу, а затем вторую;

если кромка льда выдержала, медленно откатывайтесь от полыньи и ползите к берегу. Спасайтесь тем же путем, что и пришли.