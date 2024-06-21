В Алтайском крае закупят новые троллейбусы

Пять единиц транспорта обойдутся краевому бюджету в 143,5 млн рублей

21 июня 2024, 09:20, ИА Амител

Троллейбус / Источник фото: unsplash.com

Подведомственный Минтрансу Алтайского края "Алтайавтодор" закупает пять низкопольных троллейбусов, пишет "Банкфакс".

Информация об этом была опубликована на сайте госзакупок 20 июня. Заявки на электронный аукцион принимают до 2 июля, а итоги подведут 4-го.

Отмечается, что транспорт приобретут за счет краевого бюджета. Максимальная начальная цена контракта составляет 143,5 млн рублей.

В каком городе будет работать новый транспорт, пока неизвестно.