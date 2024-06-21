В Алтайском крае закупят новые троллейбусы
Пять единиц транспорта обойдутся краевому бюджету в 143,5 млн рублей
21 июня 2024, 09:20, ИА Амител
Троллейбус / Источник фото: unsplash.com
Подведомственный Минтрансу Алтайского края "Алтайавтодор" закупает пять низкопольных троллейбусов, пишет "Банкфакс".
Информация об этом была опубликована на сайте госзакупок 20 июня. Заявки на электронный аукцион принимают до 2 июля, а итоги подведут 4-го.
Отмечается, что транспорт приобретут за счет краевого бюджета. Максимальная начальная цена контракта составляет 143,5 млн рублей.
В каком городе будет работать новый транспорт, пока неизвестно.
10:13:34 21-06-2024
Что интересно: троллейбус стоит 28,7 миллионов рублей,вместо 70 миллионов трамвайных. Может троллейбусы поставить на рельсы,поменяв колёса и переделав токоприёмник? Бред несу? Возможно.
12:45:06 21-06-2024
Гость (10:13:34 21-06-2024) Что интересно: троллейбус стоит 28,7 миллионов рублей,вместо... Бред не бред, а из «Икарусов» вполне себе делали трамваи. Да и вообще чего только из них не делали.
10:36:28 21-06-2024
Барнаулу нужны новые троллейбусы
13:53:47 21-06-2024
Гость (10:36:28 21-06-2024) Барнаулу нужны новые троллейбусы... Барнаулу нужны новые, непропитые мозги.
10:58:17 21-06-2024
Гость (10:36:28 21-06-2024) Барнаулу нужны новые троллейбусы... А также новые автобусы, новые трамваи!!!
11:44:14 21-06-2024
Гость (10:58:17 21-06-2024) А также новые автобусы, новые трамваи!!!... и МЕТРО!)))
12:47:32 21-06-2024
Гость (11:44:14 21-06-2024) и МЕТРО!)))... Только лёгкое или монорельс (дорогая игрушка Лужкова который). Обычное подземное метро в Барнауле нереализуемо из-за лёссовых просадочных грунтов. Хотя, конечно, дичайше хотелось бы кататься с Южного, Силикатного и Городка на метро или электричке, чем на ржавых вонючих сараях с мотором!!!
14:18:40 21-06-2024
Вы хотите Новый Барнаул? Так он есть за Обью в закрытых коттеджах.